Los cupcakes red velvet son virales en la repostería moderna: descubre los pasos para un resultado profesional en casa

La repostería creativa ha encontrado en los cupcakes una de sus expresiones más populares y versátiles del siglo XXI. Originarios de Estados Unidos, estos pequeños pasteles han evolucionado desde simples bizcochos hasta convertirse en verdaderas obras de arte culinario, destacando especialmente la variante "Red Velvet".
Su combinación de colores intensos y sabores equilibrados los sitúa como la opción predilecta para meriendas familiares y celebraciones especiales, gracias a su vistosidad y facilidad de preparación.
Red velvet
Ingredientes:
Cupcake
175 g de harina
160 g de azúcar
60 ml de aceite de oliva suave
1 huevo
125 ml de crema agria
½ cucharadita de bicarbonato sódico
Una cucharadita de vinagre de manzana
Colorante alimentario de color rojo en gel
Frosting
250 g de queso blanco para untar
100 g de mantequilla
180 g de azúcar glas
Preparación
- Bate el azúcar con el aceite y el huevo hasta integrar completamente los elementos.
- Añade la nata agria junto con la harina y batir nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.
- Combina el bicarbonato con el vinagre; en cuanto comience a burbujear, verter sobre la masa y mezclar bien.
- Añade el colorante rojo en gel poco a poco hasta alcanzar un tono rojo pasión intenso.
- Rellena moldes de papel a 2/3 de capacidad y hornear por 20 minutos a 170° C. Estarán listos cuando un palillo salga seco.
- Deja reposar sin retirar el papel.
- Bate el azúcar glas con la mantequilla y el queso hasta obtener una crema suave para decorar.
¡Buen provecho!
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