Los cupcakes red velvet son virales en la repostería moderna: descubre los pasos para un resultado profesional en casa

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La repostería creativa ha encontrado en los cupcakes una de sus expresiones más populares y versátiles del siglo XXI. Originarios de Estados Unidos, estos pequeños pasteles han evolucionado desde simples bizcochos hasta convertirse en verdaderas obras de arte culinario, destacando especialmente la variante "Red Velvet".

Su combinación de colores intensos y sabores equilibrados los sitúa como la opción predilecta para meriendas familiares y celebraciones especiales, gracias a su vistosidad y facilidad de preparación.

Red velvet

Ingredientes:

Cupcake

175 g de harina

160 g de azúcar

60 ml de aceite de oliva suave

1 huevo

125 ml de crema agria

½ cucharadita de bicarbonato sódico

Una cucharadita de vinagre de manzana

Colorante alimentario de color rojo en gel

Frosting

250 g de queso blanco para untar

100 g de mantequilla

180 g de azúcar glas

Foto: Freepik

Preparación

- Bate el azúcar con el aceite y el huevo hasta integrar completamente los elementos.

- Añade la nata agria junto con la harina y batir nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.

- Combina el bicarbonato con el vinagre; en cuanto comience a burbujear, verter sobre la masa y mezclar bien.

- Añade el colorante rojo en gel poco a poco hasta alcanzar un tono rojo pasión intenso.

- Rellena moldes de papel a 2/3 de capacidad y hornear por 20 minutos a 170° C. Estarán listos cuando un palillo salga seco.

- Deja reposar sin retirar el papel.

- Bate el azúcar glas con la mantequilla y el queso hasta obtener una crema suave para decorar.

¡Buen provecho!

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