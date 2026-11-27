Las tortas o pasteles son el centro de cualquier celebración, el toque dulce que cierra una buena comida o la excusa perfecta para compartir un café a media mañana o final de la tarde.

En la mesa de muchos hogares nunca falta un buen bizcocho, una torta de chocolate húmeda, una torta marmoleada o una de zanahoria con queso. ¿Quieres opciones? Te compartimos tres sencillas recetas.

La económica

Ingredientes

- Huevos a temperatura ambiente (2)

- Azúcar (1 taza)

- Aceite neutro (1/4 taza)

- Harina leudante (2 tazas)

- Leche líquida (1 taza)

- Ralladura de limón

- Vainilla (1 cucharadita)

Preparación

1. Calentar el horno a 180°C. Preparar un molde de 20 centímetros, untado con mantequilla y harina.

2. Batir los huevos con el azúcar en un tazón hasta que estén esponjosos, agregar la ralladura de limón y la vainilla.

3. Añadir el aceite y seguir batiendo la mezcla.

4. Agregar harina y leche alternándolos, comenzando y terminado con la harina, batir sólo lo necesario para integrar, la mezcla queda un poco líquida, no agregar más harina o quedará una miga muy pesada.

5. Verter la mezcla en el molde ya preparado y hornear por unos 45 a 50 minutos (depende de tu horno) o hasta que, al insertar un palillo, salga seco.

6. Enfriar sobre una rejilla en el mismo molde por unos 15 minutos, luego desmoldar y dejar enfriar completamente antes de servir, espolvorear azúcar glass si deseas.

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Marmoleada

Ingredientes

- Mantequilla sin sal (2 barras)

- Azúcar (1 taza)

- Vainilla (1 cucharadita)

- Huevos (4)

- Harina de trigo leudante (1 3/4 taza)

- Chocolate en trozos, derretido (75 g)

- Cacao en polvo (1 cucharada)

- Naranja (1 ralladura y 1 cucharada del jugo)

Preparación

1. Calentar el horno a 180°C, preparar un molde con mantequilla y papel de hornear.

2. Hacer la mezcla del ponqué: acremar la mantequilla y azúcar hasta que esté pálida y esponjosa, agregar la vainilla y seguir batiendo, agregar los huevos de uno en uno, batiendo bien después de cada adición, agregar la harina en tres tandas e integrar a la mezcla con movimientos envolventes hasta que esté todo integrado.

3. Dividir la mezcla: en dos partes iguales, a una parte agregar la ralladura y jugo de naranja y a la otra, el chocolate derretido y cacao en polvo, mezclar bien cada una.

4. Hacer el marmoleado: verter cucharadas de cada mezcla de vainilla y chocolate de forma alterna y haciendo varias capas, luego con un palito de brocheta o un cuchillo, hacer movimientos como de remolino.

5. Hornear la torta por una hora aproximadamente o hasta que al insertar un palillo salga seco. Dejar reposar en el molde por 10 minutos, luego desmoldar y colocar sobre una rejilla para que se enfrié completamente.

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Yogur, naranja y chocolate

Ingredientes

- Harina de repostería (180 g)

- Azúcar (150 g)

- Yogur natural (1)

- Huevos (3)

- Chocolate negro en tableta (70 g)

- Chocolate negro para fundir (200 g)

- Naranja en almíbar (250 g)

- Levadura química (½ sobre,10 g aproximadamente)

- Aceite de oliva suave

- Sal

Preparación

1. Precalentar el horno a 180 ºC. Batir el yogur con el azúcar, el aceite y los huevos hasta que quede todo bien integrado.

2. Reservar 6 rodajas de naranja confitada para la decoración y picar muy finas las demás.

3. Agregar la harina a la mezcla junto con la levadura, los trozos de naranja confitada y una pizca de sal y remover bien.

4. Engrasar un molde rectangular de 20 x 7.5 cm con aceite y agrega la mitad de la masa. Hornear de 5 a 10 minutos para que la base del bizcocho coja consistencia y el chocolate no se vaya abajo.

5. Retirar el pastel del horno, colocar encima la tableta de chocolate, y agregar el resto de la masa. Hornear entre 30 y 40 minutos o hasta que al pinchar con un palillo, este salga seco. Dejar que el bizcocho se enfríe antes de desmoldarlo.

6. Fundir el chocolate negro al baño María. Una vez derretido, repartir por encima del bizcocho. Cuando el chocolate se haya enfriado, agregar la naranja confitada.

El Mueble

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