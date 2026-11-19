Los desayunos dulces son muy comunes en gran parte del mundo y las panquecas suelen ser uno de los platos que más se ofrecen para iniciar las mañanas recargadas de energía.

El consumo de este alimento es muy popular, pero no suele ser un hábito diario para la mayoría de las personas, todo lo contrario, es como para una comida especial o de fin de semana, porque depende del tipo de preparación, de los ingredientes que la componen, y también depende mucho del tiempo disponible.

Para solucionar todos estos puntos, te compartimos una receta que con seguridad cambiará tus mañanas, se trata de una forma totalmente diferente en la que realizarás todas las panquecas en una sola tanda, pues no se realizan en una sartén, sino que ban directo al horno en una bandeja.

¿Qué necesitas para elaborar panquecas en el horno?

Ingredientes

Panquecas

- Harina de trigo (2 tazas)

- Azúcar (1/4 taza)

- Levadura en polvo (1 cucharada)

- Sal (1/2 cucharadita)

- Leche (1 taza y media)

- Huevos grandes, a temperatura ambiente (2)

- Mantequilla derretida (1/4 taza)

- Extracto de vainilla (2 cucharaditas)

Ingredientes adicionales

- Chispas de chocolate semidulce en miniatura (1/4 taza)

- Fresas frescas en rodajas (1/2 taza)

- Arándanos frescos (1/2 taza)

- Mantequilla de maní (1/4 taza)

- Mermelada de fresa sin semillas (3 cucharadas)

- Jarabe de arce

Preparación

1. Precalentar el horno a 220 °C. En un bol grande, mezclar la harina, el azúcar, el polvo para hornear y la sal. Incorporar la leche, los huevos, la mantequilla derretida y la vainilla, y luego batir hasta que se integren bien. Dejar reposar de 5 a 10 minutos.

2. Verter la masa para panquecas en un molde para hornear de 33 x 23 cm (13 x 9 pulgadas) engrasado o en una bandeja para hornear con borde de 2.5 cm (1 pulgada); extender en una capa uniforme. Dividir la masa en 4 secciones para los ingredientes; en una cuarta parte, esparcir chispas de chocolate; en otra cuarta parte, esparcir fresas en rodajas; en la última cuarta parte, esparcir arándanos.

3. Colocar la mantequilla de maní en un recipiente pequeño apto para microondas. Calentar en el microondas de 15 a 30 segundos o hasta que esté líquida. Rociar la última cuarta parte de la mezcla con mantequilla de maní; añadir una cucharada de mermelada de frutas. Con un cuchillo, incorporar la mantequilla de maní y la mermelada a la masa con movimientos circulares.

4. Hornear hasta que la panqueca esté dorada y esponjosa, de 18 a 22 minutos. Dejar enfriar un poco; cortar en cuadrados. Servir con jarabe de arce u omitir, según tus preferencias.

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