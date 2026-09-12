¡No lo botes!: Aprovecha el cambur maduro y prepara estas saludables y deliciosas galletas

En muchos hogares cuando el cambur está maduro va directo al bote de la basura, porque se cree que está dañado o está a punto de descomponerse. Sin embargo, debes tener en cuenta que un cambur maduro es una excelente fuente de energía natural de rápida absorción que facilita la digestión y protege la mucosa gástrica.

Además, “tiene un alto contenido de fibra soluble e insoluble, lo que evita el estreñimiento, pues uno de sus tipos de fibra más comunes es la hemicelulosa, que favorece el tránsito del alimento a través del intestino”, explican en La Nación.

En tal sentido, si deseas aprovechar sus beneficios, pero no te atreves a comerlo cuando está muy maduro, te compartimos la receta para que los incluyas en la elaboración de unas deliciosas y crujientes galletas. Éstas, además, son saciantes y sanas, ya que aportan una gran cantidad de fibra y proteínas de origen vegetal que facilitan que el hambre desaparezca rápidamente.

¿Cuáles son los ingredientes para elaborar las galletas de cambur?

Para elaborar estas saciantes galletas que pueden ofrecerse no solo como merienda sino también, como desayuno o cena, necesitas:

- Cambur maduro (1)

- Coco rallado (50 g)

- Semillas de girasol (20 g)

Preparación

1. Realizar un puré con el cambur.

2. Incorporar al puré de cambur el coco rallado y las semillas de girasol y combinar hasta formar una mezcla homogénea no demasiado sólida.

3. Con una cuchara, colocar pequeñas cantidades de la mezcla en una bandeja para horno antiadherente o previamente aceitada.

4. Dar forma de galletas circulares intentando que queden lo más finas posibles y meter al horno muy bajo, 150°C o menos, por aproximadamente 50 minutos. A mitad de cocción, gira la bandeja para obtener galletas crujientes y doradas.

5. Una vez finalizada la cocción dejar enfriar dentro del horno con la puerta semi abierta para que se terminen de secar y queden bien firmes.

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