Panquecas saludables: paso a paso para prepararlas a base de zanahoria

La zanahoria es uno de los vegetales más consumidos en el mundo, gracias a las propiedades que contiene, especialmente vitamina A, calcio, fósforo, magnesio y zinc, todos aportan múltiples beneficios al organismo, según la información reseñada por Tua Saúde.

Asimismo, la avena es un cereal rico en vitamina B1, B5, B9, manganeso, hierro, magnesio, zinc y fósforo, lo cual al combinarlo con la miel es ideal para la salud en general. Por lo tanto, la combinación de la zanahoria y la avena en panquecas es ideal para aquellas personas que desean mantener un estilo alimenticio saludable.

Guía completa para hacer las panquecas

Ingredientes

3 zanahorias ralladas.

1 cucharada de levadura o polvo para hornear.

500 gramos de avena en hojuelas.

1 cucharada de mantequilla.

3 huevos.

1 taza de leche.

Sal al gusto.

Preparación

Mezcla la zanahoria rallada con la avena en hojuelas y agrega la leche para obtener una masa homogénea. Agrega los huevos, la mantequilla y el polvo de hornear a la mezcla hasta que todos los ingredientes estén bien incorporados. Añade la sal y bate la mezcla hasta que tenga una consistencia pastosa, pero que se pueda manipular fácilmente. Calienta el sartén con aceite. Agrega 3 cucharadas soperas de la mezcla al sartén y dale forma circular. Deja la mezcla durante 6 minutos en a fuego lento. Retira la mezcla del fuego y déjala reposar durante 5 minutos.

En definitiva, las panquecas se han convertido en uno de los platillos favoritos de los niños, gracias a la textura que suelen tener. Además, pueden ser dulces o saladas, pero lo más recomendable es consumirla en horas de la mañana para aprovechar la energía que aportan.

