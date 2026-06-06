Postre práctico, refrescante y económico: con menos de cinco ingredientes

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Cuando de postres se trata, existen muchas alternativas a considerar, pues ese alimento o preparación puede ser dulce e incluso salada, y, además, se puede servir al final de la comida o como merienda.

Por otra parte, son versátiles y se pueden dividir en varios aspectos entre los que destacan: bizcochos, pasteles o tortas, flanes, helados, natillas, buñuelos, churros, frutas frescas o en almíbar, gelatinas, entre muchos otros.

Si estás buscando qué postre preparar que sea práctico, refrescante y económico, te compartimos una receta que podrás realizar en cualquier momento y lo mejor es que necesitas pocos ingredientes. Se trata de una deliciosa y cremosa gelatina que amará toda la familia.

¿Qué necesitas para elaborar u postre refrescante?

Ingrediente

- Agua caliente (150 ml)

- Gelatina del sabor de tu preferencia (60 g)

- Leche líquida (700 ml)

- Leche condensada (400 g)

Preparación

1. Colocar en bol el agua caliente.

2. Verter la gelatina del sabor de su preferencia y mezclar muy bien con un batidor de mano hasta conseguir que la gelatina se disuelva en su totalidad.

3. En otro bol amplio, verter la leche líquida a temperatura ambiente, pues esto ayuda a que la gelatina se integre mejor y no se formen grumos.

4. Agregar la gelatina y mezclar bastante para conseguir que se integren muy bien los ingredientes.

5. Añadir la leche condensada y mezclar muy bien con el batidor manual. Una vez se mezcle en su totalidad, meter en la nevera hasta que cuaje y se consiga la consistencia ideal para poder cortar y servir.

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Tip

No necesita que se le agregue azúcar pues la leche condensada le otorga el dulzor necesario.

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