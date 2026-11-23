La avena es uno de los cereales más consumidos en el mundo, ya que, contiene B1, B5, B9, manganeso, hierro, magnesio, zinc y fósforo, todos ayudan a fortalecer el organismo, según Tua Saude.

Asimismo, el chocolate es un alimento que contiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antidepresivas, por ello, consumirlo en cantidades moderadas es beneficioso para la salud.

Por lo tanto, las barritas de avena y chocolate cuentan con propiedades vitamínicas que aumentan la energía en el organismo rápidamente. Además, favorecen a la pérdida de peso.

Foto cortesía de: freepik

Paso a paso para preparar barras de avena y chocolate

Ingredientes

500 g de avena en hojuelas.

150 g de fresas.

250 g de yogurt natural.

150 g de cacao en polvo.

150 ml de leche de almendras.

Preparación

1-En un recipiente mezcla la avena en hojuelas y fresas hasta que todos los ingredientes se incorporen bien.

2-Agrega yogurt y cacao en polvo a la mezcla. Bate hasta que todos los ingredientes se integren en su totalidad.

3-Añade la leche de almendras a la mezcla y bate hasta que todos los ingredientes se integren por completo.

4-Separa la mezcla en pequeñas porciones y dale la forma de barra.

5-Coloca las barras en una bandeja con papel encerado y llévalas a la nevera durante 25 minutos.

6-Retira las barras de cereales de la nevera.

7-Decora a tu gusto.

En definitiva, las barritas de avena y chocolate son una excelente opción para la merienda cotidiana.

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