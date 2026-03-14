Prepara nutritivos nuggets de pescado blanco: idea rica, sana y sencilla

Entre las comidas preferidas de los niños destacan los nuggets, un alimento hecho parcialmente de carne de pollo picada, recubierto de rebozado o pan rallado y a veces con añadidos de piel de pollo, vísceras, huesos triturados, grasas, venas, nervios, o cartílago.
Sin embargo, existen otras opciones ricas, sanas y sencillas, como los nuggets de pescado blanco. Estos son una excelente opción para incluir esta proteína rica en vitaminas y minerales, en la dieta de los niños. Además, el formato y el sabor resultan atractivos para todos, sin importar su edad.
¿Quieres aprender a realizarlas? Te compartimos la receta publicada en la web de Hola, una opción saludable que hasta se puede comer con las manos.
¿Qué necesitas para elaborar nuggets de pescado?
Ingredientes
- Filetes de merluza sin espinas ni piel (400 g)
- Huevo (1)
- Pan rallado (100 g)
- Queso rallado Parmesano, opcional (50 g)
- Sal (al gusto)
- Pimienta (al gusto)
- Aceite de oliva para freír (cantidad necesaria)
Preparación
1. Cortar los filetes de merluza en pequeños trozos.
2. Batir el huevo en un bol y sazonar con sal y pimienta.
3. Mezclar el pan rallado con el queso parmesano en otro bol.
4. Pasar cada trozo de pescado, primero por el huevo batido y luego por la mezcla de pan rallado, asegurándose de que estén bien cubiertos.
5. Cocinar los nuggets en el horno o airfryer hasta que estén dorados y crujientes por fuera.
6. Servir acompañados con unas papas fritas o al vapor, e incluso con una ensalada. También se pueden comer solos fríos o caliente.
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