Prepara una exquisita torta de guanábana en menos de 45 minutos y con pocos ingredientes

Suscríbete a nuestros canales

La guanábana es una fruta rica en vitaminas, complejo b, potasio, zinc, magnesio, fósforo, calcio y propiedades antioxidantes que fortalecen el sistema inmunológico.

En consecuencia, de acuerdo a la información reseñada por Tua Saúde, la guanábana contribuye a regular el nivel de glucosa en la sangre, favorece a la pérdida de peso y protege el estómago.

Por lo tanto, en la actualidad existe una amplia gama de postres a base de guanábana, pero la torta es uno de los más consumidos, gracias a la combinación de sabores y la textura que tiene para deleitar a cualquier paladar.

Guía completa para preparar una torta de guanábana

Ingredientes

5 huevos.

500 g de harina de trigo.

200 ml de leche de almendras.

1 cucharadita de polvo de hornear.

2 tazas de azúcar.

300 g de pulpa de guanábana.

250 g de mantequilla.

Preparación

En un recipiente mezcla la harina de trigo, mantequilla y azúcar. Bate hasta que todos los ingredientes se incorporen en su totalidad. Agrega los huevos y la pulpa de guanábana a la mezcla. Bate durante cinco minutos. Añade la leche de almendras y mezcla hasta que todos los ingredientes se integren por completo. Agrega el polvo de hornear a la mezcla y bate hasta que todos los ingredientes se integren en su totalidad. Vierte la mezcla en un molde y llévalo al horno durante 35 minutos. Retira la torta del horno y déjala enfriar. Decora la torta de guanábana a tu gusto. Pica y consume.

En definitiva, la torta de guanábana es una excelente alternativa para aquellas personas que desean degustar un postre exquisito, pero al mismo tiempo con pocos ingredientes obtiene abundantes resultados.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube