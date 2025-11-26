Prepara una exquisita torta de guanábana en menos de 45 minutos y con pocos ingredientes

La guanábana es una fruta rica en vitaminas, complejo b, potasio, zinc, magnesio, fósforo, calcio y propiedades antioxidantes que fortalecen el sistema inmunológico.
En consecuencia, de acuerdo a la información reseñada por Tua Saúde, la guanábana contribuye a regular el nivel de glucosa en la sangre, favorece a la pérdida de peso y protege el estómago.
Por lo tanto, en la actualidad existe una amplia gama de postres a base de guanábana, pero la torta es uno de los más consumidos, gracias a la combinación de sabores y la textura que tiene para deleitar a cualquier paladar.
Guía completa para preparar una torta de guanábana
Ingredientes
5 huevos.
500 g de harina de trigo.
200 ml de leche de almendras.
1 cucharadita de polvo de hornear.
2 tazas de azúcar.
300 g de pulpa de guanábana.
250 g de mantequilla.
Preparación
- En un recipiente mezcla la harina de trigo, mantequilla y azúcar. Bate hasta que todos los ingredientes se incorporen en su totalidad.
- Agrega los huevos y la pulpa de guanábana a la mezcla. Bate durante cinco minutos.
- Añade la leche de almendras y mezcla hasta que todos los ingredientes se integren por completo.
- Agrega el polvo de hornear a la mezcla y bate hasta que todos los ingredientes se integren en su totalidad.
- Vierte la mezcla en un molde y llévalo al horno durante 35 minutos.
- Retira la torta del horno y déjala enfriar.
- Decora la torta de guanábana a tu gusto.
- Pica y consume.
En definitiva, la torta de guanábana es una excelente alternativa para aquellas personas que desean degustar un postre exquisito, pero al mismo tiempo con pocos ingredientes obtiene abundantes resultados.
