Receta económica: aprende a preparar un flan de naranja con menos de 10 ingredientes y en 30 minutos

Suscríbete a nuestros canales

La naranja es una fruta tropical rica en vitaminas, especialmente C, la cual contribuye a fortalecer el sistema inmunológico, al tiempo que evita la presencia de infecciones constantes en el organismo.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada por Tua Saúde, la naranja regula el nivel de presión arterial, optimiza el funcionamiento del sistema digestivo y ayuda a controlar la glucemia.

Por lo tanto, en la actualidad existe una amplia gama de postres a base de naranja, pero el flan es uno de los más consumidos, gracias a las múltiples combinaciones de sabores que puede degustar quien es amante a un buen dulce.

Paso a paso para preparar un flan de naranja

Ingredientes

800 ml de leche.

1 lata de leche condensada.

500 g de gelatina sin sabor.

3 naranjas sin concha.

6 huevos.

2 tazas de agua.

Preparación del flan de naranja

Hierve el agua, la leche líquida y condensada hasta obtener una mezcla homogénea. Agrega la gelatina sin sabor y los huevos a la mezcla. Bate hasta que se incorporen en su totalidad. Añade las naranjas picadas a la preparación y bate hasta obtener una mezcla homogénea. Cocina la mezcla durante 10 minutos a fuego bajo. Vierte la mezcla en un recipiente y llévala al horno durante 20 minutos. Retira el flan del horno y déjalo enfriar. Decóralo al gusto y consúmelo.

En conclusión, el flan de naranja es ideal para compartir en celebraciones familiares y también para la merienda cotidiana de los más pequeños de la casa.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube