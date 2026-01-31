Receta sana y fácil: salteado de verduras para almorzar o cenar

Suscríbete a nuestros canales

El consumo de verduras es esencial para mantener una buena salud, y prevenir enfermedades cardiovasculares, obesidad, cáncer y diabetes.

Según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se deben consumir mínimo 400 gramos diarios de frutas y verduras, esto equivale aproximadamente a cinco porciones diarias, refiere la Inteligencia Artificial.

Incluir este tipo de alimento en la dieta de grandes y chicos mejora la salud en general y reduce el riesgo de enfermedades no transmisibles, aumenta la ingesta de fibra y previene deficiencias de micronutrientes.

Una buena opción para ingerir verduras es en la cena o el almuerzo, y el salteado resulta un plato sano y fácil de preparar. Te compartimos la receta publicada en Recetas del Señor.

¿Qué se necesita para realizar el salteado de verduras?

Ingredientes

- Cebollín (1)

- Espárragos trigueros (10)

- Pimentón verde (1/2)

- Pimentón rojo (1/2)

- Champiñones (1 bandeja)

- Sal (al gusto)

- Pimienta (al gusto)

- Aceite de oliva (cantidad necesaria)

- Especias al gusto: comino, orégano, tomillo…

Preparación

1. Picar las verduras en trozos medianos. Si las picas muy finas se va a hacer un sofrito y eso no es lo que se quiere.

2. En un wok, poner un poco de aceite y comenzar salteando la cebolleta, los espárragos y los pimientos. Cocinar unos 15 minutos a fuego fuerte sin dejar de saltear.

3. Transcurrido el tiempo, añadir los champiñones limpios y cortados en cuartos.

4. Saltear otros 10 minutos y salpimentar. Poner las especias al gusto.

5. Servir y disfrutar del salteado de verduras.

Tip

Puede servirse solo o acompañar con alguna proteína.

