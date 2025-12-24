Receta sencilla: aprende a preparar un delicioso pernil navideño con ingredientes súper económicos

Suscríbete a nuestros canales

La carne de cerdo es una de las más consumidas en el mundo, gracias a la cantidad de vitaminas que posee, las cuales aportan múltiples beneficios para la salud, especialmente reduce el riesgo de padecer hipertensión y diabetes, según la información reseñada por Interporc.

En ese sentido, en la tradición venezolana durante la temporada decembrina el pernil es una de las proteínas más consumidas, ya que, complementa el plato típico, el cual se basa en la hallaca, pan de jamón y ensalada de gallina.

Foto cortesía de: freepik

Paso a paso para preparar el pernil navideño

Ingredientes para preparar el pernil

1 pernil de cochino de 6 kilos.

2 cebollas grandes.

17 dientes de ajo machacados.

½ taza de aceite

2 cucharadas de salsa inglesa.

9 cucharaditas de sal.

1 ½ cucharadita de pimienta negra molida.

¼ taza de vinagre

2 cucharaditas de orégano molido.

1 ramita de tomillo

1 hoja de laurel

2 tazas de jugo de naranja.

1 limón.

Ingredientes para la salsa

½ taza de vino dulce.

¼ cucharadita de pimienta negra molida.

1 cucharadita de salsa inglesa.

1 cucharada de harina (opcional).

Preparación

Un día antes de hornear el pernil o con varias horas de anticipación, se prepara un adobo poniendo en el vaso de la trituradora la cebolla picada, los ajos machacados y el aceite.

Vierte en un envase y se le agregan la salsa inglesa, sal, pimienta, vinagre, orégano, tomillo, laurel y el jugo de naranja.

Se le quita el exceso de grasa al cochino.

Deja en una bandeja grande en la nevera hasta el día siguiente, dándole vuelta y bañándolo con el adobo de vez en cuando.

El pernil debe sacarse de la nevera media hora antes de hornearlo.

Cuando se va a hornear se precalienta el horno a 400 grados Fahrenheit.

Se pone el pernil en una bandeja grande para hornear y se cubre totalmente con papel de aluminio.

Lleva al horno y hornea hasta ablandar y que la carne comience a despegarse del hueso, unas 4 horas, alrededor de 40 minutos por kilo.

Sube la temperatura a 450 grados Fahrenheit.

Retira la bandeja del horno, se saca el pernil y se pone aparte.

Elimina el exceso de grasa que queda en la bandeja y se coloca sobre una hornilla a fuego mediano.

Raspa muy bien las partículas adheridas al fondo y lados de la bandeja, para enriquecer y oscurecer la salsa.

Cocina la salsa revolviendo y agregándole el vino, la pimienta, la salsa inglesa y la harina si se quiere espesar un poco, revolviendo bien.

Corrige la sazón si es necesario.

Lleva nuevamente a un hervor y se cocina por 10 minutos y se sirve caliente al lado del cochino.

El pernil se debe dejar reposar al menos 2 horas antes de cortarlo.

En definitiva, la sazón del pernil también dependerá del gusto de la persona, pero con la receta antes mencionada el resultado final será maravilloso, además, rinde para más de 30 porciones.

Foto cortesía de: freepik

