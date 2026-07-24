¿Una bebida energizante ideal para las meriendas? Batido de plátano para pre-entreno.

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El batido de plátano es de las meriendas más efectivas, alimenticias y naturales, que puede ser consumida a media mañana o media tarde y funcionar también como suplemento energético pre entrenamiento de fuerza.

El plátano es una fruta que se digiere con facilidad. Contiene potasio y magnesio, minerales clave para optimizar la contracción muscular, por ello funciona para prevenir calambres o la fatiga prematura. Es excelente como bebida para consumir antes del entrenamiento, porque aporta energía rápida y protege los músculos porque repone las reservas de glucógeno muscular, evitando que el cuerpo recurra a degradar la masa muscular para obtener combustible para trabajar.

Ingredientes:

- ¾ de 1 plátano maduro.

- 1 cucharada de leche en polvo completa.

- 2 cucharadas de avena en hojuelas.

- 300 Ml de agua.

- Canela al gusto.

Preparación:

1. Se le retira la cáscara al plátano, se corta en rodajas de tamaño mediano y se coloca en la licuadora.

2. Se le agrega la cucharada de leche en polvo completa y las de avena en hojuelas y el agua, se licua por unos 30 segundos y se sirve en un vaso.

3. Se le añade canela al gusto.

4. Lo recomendable es prepararla justo al momento para ser consumida.

La leche completa le brinda la base proteica y la canela ayuda a regular el azúcar en la sangre, mejora la circulación y aporta antioxidantes. La avena, al igual que el plátano, aporta carbohidratos complejos de absorción lenta, lo cual brinda energía sostenida sin bajones de azúcar.

Es un batido al que se le pueden añadir otros acompañantes, pero con cuidado de mantener la línea saludable.

¡A disfrutarlo!

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