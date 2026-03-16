Almacenaje correcto: claves del secreto milagroso para que tus vegetales duren más tiempo y no pierdan su sabor

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La conservación adecuada de los productos frescos es uno de los pilares de una alimentación saludable y una economía doméstica eficiente. A menudo, la falta de conocimiento sobre la naturaleza de cada alimento lleva a cometer errores comunes, como refrigerar productos que pierden su textura en el frío o mezclar especies que aceleran la descomposición de sus vecinas.

Mantener el orden y la higiene en los espacios de almacenamiento no solo prolonga la vida útil de los vegetales, sino que también previene la proliferación de microorganismos indeseados.

Foto: Freepik

Conservar los alimentos

De acuerdo con expertos en gastronomía y seguridad alimentaria, no todos los productos deben ir directamente a la nevera. El caso de las manzanas es emblemático: aunque pueden aguantar hasta dos semanas a temperatura ambiente en un lugar fresco y seco, el calor excesivo obliga a trasladarlas al cajón inferior de la nevera.

Es vital recordar que la manzana es una fruta climatérica, lo que significa que sigue madurando tras ser recolectada y emite etileno, un gas que puede estropear rápidamente a las verduras que tiene cerca. Por ello, se recomienda mantenerlas un poco apartadas del resto.

Por otro lado, los aguacates presentan un desafío distinto. Si están duros, jamás deben entrar en la nevera, ya que el frío detiene su maduración de forma irreversible. Lo ideal es dejarlos fuera hasta que cedan a una leve presión. Si se desea acelerar su punto óptimo, un truco sencillo es colocarlos en una bolsa de papel junto a una manzana o un plátano maduro.

En el caso de los cítricos como las mandarinas, estas soportan bien la temperatura ambiente por unos días, pero si se van a tardar en consumir, la refrigeración es la mejor opción. Aunque el frío pueda causarles pequeñas manchas en la piel, esto no afecta en absoluto a la calidad del fruto interior.

Finalmente, para aquellos productos que ya están muy maduros, la congelación se presenta como la solución perfecta para utilizarlos posteriormente en batidos o recetas de repostería, evitando así que terminen en el cubo de la basura.

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