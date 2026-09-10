Aprende a quitar las manchas que dejan las macetas: trucos ideales para todo tipo de superficies

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Tener plantas en macetas es muy común tanto en los hogares como en las oficinas de todo el mundo, pues aportan múltiples beneficios para la salud y la purificación del aire. Además, ayudan a reducir el estrés y dan vida a los espacios pequeños o sin jardín.

En otras palabras, colocar macetas es la opción más práctica cuando se aman las plantas y se desea decorar con ellas, e incluso cuando no se tiene suelo directo para plantar.

¿Por qué las macetas manchas el lugar donde son ubicadas?

Generalmente las macetas se ubican en el piso de la sala, balcones o pasillos para ambientar, y allí mismo se suelen regar, provocando manchas que con el tiempo pueden resultar antiestéticas. Estas manchas son bastante comunes, sobre todo si las personas las mantienen siempre en el mismo lugar; y tal como indicamos, resultan desagradables en todos los pisos, bien sean de cemento, cerámica, madera, etc.

Estas manchas son el resultado de la humedad que queda atrapada entre la base del reciente y la superficie del mueble o el suelo, lo que provoca acumulación de agua, minerales y microorganismo.

Cabe acotar que, aunque es muy común, es necesario tomar cartas en el asunto porque estas manchas pueden ser difícil de eliminar y, en algunos casos, pueden causar daños permanentes en superficie como la madera, laminados o mármoles.

Trucos a considerar

Según el tipo de piso o superficie es que debes definir las acciones a ejecutar para eliminar las manchas lo más pronto y eficientemente posible.

En tal sentido, debes proceder a retirar la maceta del lugar, limpiar el piso con un paño húmedo para eliminar cualquier suciedad en la superficie y ver con exactitud la magnitud de la mancha. Se mezcla en un recipiente partes iguales de agua y vinagre blanco, y con un cepillo de cerdas suaves se frota las manchas que dejan las macetas, se deja reposar durante 15 minutos.

Luego, espolvorea bicarbonato de sodio sobre la mancha húmeda y frota suavemente. La combinación de vinagre y bicarbonato crea una reacción efervescente que ayuda a levantar la mancha del azulejo. Después, enjuaga con agua limpia para eliminar los residuos de los productos utilizados, seca muy bien con un paño limpio.

Finalmente, corta un limón por la mitad y frota la mancha, deja actuar algunos minutos y luego enjuaga con agua, seca muy bien para evitar agua acumulada, la cual puede causar otras manchas.

Repite las veces que consideres necesarias. Vale acotar que, esta preparación es ideal para pisos de azulejo, cemento, u otros pisos resistentes, pero puede no ser adecuado para materiales más sensibles.

También puedes mezclar agua tibia, vinagre y sal fina, colocarlo sobre las manchas, dejar actuar entre 15 y 20 minutos y al trascurrir el tiempo, frotar con un cepillo de cerdas duras o una esponja. Repetir las veces que consideres necesario, esto ayuda a sacar las manchas que dejan las macetas si no son de muy vieja data.

Incluso, puedes colocar dos cucharadas de agua oxigenada sobre la mancha y frotar, este producto ayuda a eliminar las manchas más rebeldes.

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