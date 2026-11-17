Mantener el orden en el hogar es clave porque influye directamente en el bienestar físico, la salud mental y la convivencia diaria. Cuando una casa se mantiene limpia y perfectamente organizada se reduce el estrés y la ansiedad, mejora la salud e higiene, se alcanza mayor concentración y productividad, y por supuesto, se ahorra tiempo al buscar objetos porque todo está en su sitio, por ejemplo.

¿Se puede mantener el orden en el hogar sin invertir mucho tiempo?

Si, esto es totalmente posible. El secreto según los expertos no está en limpiar a fondo durante todo el fin de semana, sino en aplicar micro hábitos diarios y reducir la cantidad de objetos acumulados.

En otras palabras, crear pequeñas rutinas diarias de unos minutos para recoger lo básico, como “hacer la cama, guardar la ropa después de usarla, recoger la cocina tras cocinar o despejar las superficies son hábitos simples que marcan una gran diferencia a largo plazo”.

Con ello no solo se evita que el desorden se acumule y se convierta en un problema mayor, sino que, además, se pueden guardar y encontrar los objetos con facilidad.

Para conseguir el orden en tus espacios sin tener que dedicarte todo un día, te compartimos algunos consejos de expertos.

Reglas de oro

1. Devuelve cada objeto a su sitio inmediatamente después de utilizarlo, porque con ello evitas que el desorden se acumule.

2. Dedica cinco minutos antes de acostarte para despejar la superficie de la cocina y guardar los artículos de aseo, por ejemplo.

3. Reduce la cantidad de adornos que tienes sobre los muebles para que te sea más fácil limpiar y mantener el orden en menor tiempo.

4. Haz la cama todos los días a los minutos de levantarte. Con ello le darás al dormitorio un aspecto limpio en segundos.

5. Acondiciona un lugar para cada cosa. Tener espacios definidos (cajas, cajones, ganchos) para llaves, ropa, juguetes o papeles ayuda a mantener tu hogar en orden.

6. Ordena mientras haces, por ejemplo, lava los platos al cocinar, guarda la ropa mientras secas.

7. No acumules lo que no usas, Dona o tira lo que ya no necesitas. Menos cosas te facilita el orden.

8. Ubica cestas estratégicas en dormitorios y en la sala para guardar rápido lo que queda suelto o no es de ese espacio.

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