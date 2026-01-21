Efectivo y económico repelente casero para mosquitos: aprende a prepararlo con esta hierba aromática

Suscríbete a nuestros canales

Las lluvias causan la presencia de mosquitos, dado que, el ambiente tiene exceso de humedad, de acuerdo a la información reseñada por Normon contigo.

También el agua estancada es una de las causas más comunes por la cual aparecen los mosquitos, ya que, las hembras depositan sus huevos y las larvas se desarrollan, lo cual de no ser tratado a tiempo con los métodos ideales aumenta la producción de los mismos.

Actualmente, existen múltiples opciones de productos comerciales para combatir los mosquitos, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función.

La citronela es una planta que libera un perfume que mantiene alejado a los mosquitos, puesto que, el olor es extremadamente fuerte, según la información divulgada por La razón.

¿Cómo debes utilizar la citronela para ahuyentar los mosquitos?

Se sugiere que la persona hierva cinco hojas e citronela y vierta el líquido en un atomizador, luego debe rociar el producto por todo el recinto, dicho proceso debe realizarlo a diario las veces que sean necesarias hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el espacio.

Cabe destacar, que si la presencia de los mosquitos es constante lo ideal es que la persona fumigue el espacio, debido a que ese proceso es más invasivo para erradicar la presencia de ese tipo de insectos.

En conclusión, si la persona desea mantener el espacio libre de mosquitos debe implementar una rutina de limpieza que contribuya a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

