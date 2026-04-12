En pocos pasos: aprende cómo limpiar la pantalla del televisor y sin gastar mucho dinero

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Cuando se realiza la limpieza del hogar algunos artefactos como el televisor, pueden llegar a pasar desapercibidos, y esto es un error, pues es fundamental eliminar la acumulación de polvo, huellas y grasa que deterioran la calidad de imagen.

Realizar una limpieza regular, utilizando paños de microfibra, mejora la visualización, prolonga la vida útil del equipo al prevenir sobrecalentamientos y elimina alérgenos, refiere la Inteligencia Artificial.

¿Cada cuánto se debe limpiar el televisor?

La recomendación de limpiar este artefacto cada dos semana para mantener una calidad de imagen óptima y evitar la acumulación de polvo, sin embargo, si en casa hay niños o mascotas, se sugiere limpiar una vez a la semana, porque se ensucia antes, comparte el sitio La Vanguardia. También acota que, el mantenimiento dependerá del uso que hagas y del entorno en el que se encuentre.

En acción

Para limpiar el televisor necesitas un paño de microfibra suave, agua destilada, envase con pulverizador y vinagre blanco. Una vez tengas todo a mano sigue los siguientes pasos:

1. Apaga el televisor.

2. Humedece el paño con agua destilada o con la solución de agua con vinagre.

3. Limpia con movimientos circulares suaves sobre la superficie para evitar rayones. La recomendación es limpiar desde el centro hacia los bordes, sin hacer presión.

De igual manera, se sugiere evitar el uso de limpiadores de vidrio, productos químicos, toallas de papel o pañuelos ásperos, porque pueden dejar marcas permanentes en el artefacto.

Por otra parte, es clave que el paño que utilizas para limpiar el televisor no se utilice para el mantenimiento de otras superficies, con el objeto de evitar restos de suciedad de otras superficies.

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