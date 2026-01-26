Entérate cuál es la manera más sencilla y económica de acabar con las cucarachas: recurre a ingredientes de tu despensa

Suscríbete a nuestros canales

Las cucarachas llegan al hogar principalmente en busca de alimentos, agua y por supuesto un refugio. Estos indeseados insectos pueden invadir tus espacios sin percatarte, y generalmente llegan en las temporadas de calor a través de grietas, tuberías, desagües, o se introducen ocultas en bolsas, cajas y muebles, refiere la Inteligencia Artificial; por lo que es clave tomar previsiones antes de que sea demasiado tarde.

¿Quieres eliminarlas de tu hogar? Si no conseguiste colocar una barrera y estos molestos animales ya están dentro de tus espacios, te compartimos cómo puedes sacarlas y ahuyentarlas para siempre.

¿Qué hacer para eliminar las cucarachas?

Un punto clave radica en la limpieza profunda del hogar, en sellar grietas, eliminar filtraciones, humedad y secar las superficies. Además, es muy importante conseguir los huevos y eliminarlos, para así evitar que se sigan reproduciendo.

Por otra parte, conviene colocar trampas como algún insecticida en polvo en algunos alimentos con el objeto de que los consuman y mueran. También se pueden rociar insecticidas líquidos o en aerosoles tanto directamente en las cucarachas como en las ranuras y las zonas por las que pasan; comparte el sitio web El Mueble.

Incluso, una manera más sencilla y económica de acabar con las cucarachas es recurrir a remedios caseros como cebos de bicarbonato con azúcar o trampas de vinagre.

Toma nota

Además, puedes recurrir a una preparación con café, es una solución casera que resulta barata y accesible, y menos dañina para las personas, las mascotas y el medio ambiente.

Es decir, puedes elaborar tu propio insecticida con ingredientes que no faltan en la despensa de la mayoría de los hogares, entre ellos, el café. ¿Cómo se realiza? Necesitas una cucharada de café, una hoja de laurel, una cucharadita de pimienta molida, un clavo de olor, y papel de aluminio.

Cuando tengas todo a la mano, mezcla todos los ingredientes en un bol, recorta rectángulos de papel de aluminio y pon en cada uno de ellos, una cucharada de la mezcla y cierra. Luego, con una aguja, abre agujeritos que permitan que el olor del contenido se perciba. Al finalizar, ubica las bolitas o sobrecitos en las esquinas de la cocina o en los lugares en los que has visto y conseguido los huevos de las cucarachas.

La clave de este remedio casero está en el olor que desprende, pues resulta desagradable para estos insectos, por lo que termina ahuyentándolas, refiere el Clarín.

