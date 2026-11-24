La limpieza del hogar es fundamental porque protege la salud física, reduce el estrés mental y previene accidentes domésticos, creando un entorno seguro y habitable, refiere la Inteligencia Artificial.

Por su parte, Noelia Sancho, psicóloga, compartió con El Mueble que, “los beneficios de tener la casa limpia son palpables en nuestro día a día, proporcionando una sensación de bienestar: Al llegar después de un día fuera, encontrar una casa desordenada tiende a ser un estímulo negativo. Mientras que si recordamos la casa y la habitación ordenadas volvemos más a gusto, con más sensación de hogar. Proporciona un punto más de bienestar”.

¿Cómo lograr una limpieza del hogar sin invertir mucho dinero?

La clave para mantener tus espacios impecables y garantizar la salud y bienestar de todos los que habitan en el lugar, además, sin agotarte ni gastar mucho dinero, está en combinar pequeños hábitos diarios con una técnica ordenada (de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera).

En tal sentido, la recomendación de los expertos es distribuir las tareas por áreas para evitar sobrecarga de trabajo. Por ejemplo, identifica cuatro acciones clave que marcan la diferencia en casa: ventilar, ordenar, embellecer y sacudir.

De igual manera, opta por usar ingredientes básicos de cocina, evita comprar productos especializados innecesarios y sigue un orden que reduzca el desperdicio. Es decir, reemplaza los productos comerciales especializados por un kit básico de ingredientes económicos y versátiles, aplicando rutinas cortas de mantenimiento diario.

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¿Qué incluir en el kit de limpieza?

Para armar tu kit básico y económico de limpieza, revisa tu despensa y escoge estos productos:

1. Vinagre. Este ingrediente que no puede faltar en la cocina, lo pues utilizar para limpiar cristales, mamparas, cafeteras, y hasta desinfectar, eliminar malos olores y disolver el sarro y la cal de la grifería.

2. Sal. Con este ingrediente puedes limpiar sartenes y tablas de picar, además de eliminar manchas de vino en diferentes superficies.

3. Bicarbonato. Ayuda a eliminar la grasa del horno, quitar malos olores del fregadero, y quitar las manchas de los muebles y las alfombras.

4. Jabón lavaplatos. También se puede usar para limpiar las encimeras, los suelos y los electrodomésticos, sobre todo aquellos que quedan impregnados de grasa.

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