Experta en moda comparte cómo cuidar el cuero: la clave está en hidratarlo y cómo guardarlo

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¿Tienes carteras y zapatos de cuero y no sabes cómo mantenerlos? Este es un material natural, resistente y flexible que se obtiene de la piel de animales como, vacas, ovejas, cerdos y reptiles, mediante un proceso de curtido.

Cuidar este material requiere limpieza regular con paños secos o húmedos, e hidratación cada 3 o 4 meses con cremas o ceras especificas para evitar grietas, refiere la Inteligencia Artificial.

¿Cómo cuidar el cuero?

Lo más importante es limpiarlo con delicadeza. Usar un paño suave y húmedo es esencial para retirar la suciedad. En caso de necesitar una limpieza más profunda, se recomienda elegir un producto especial para el cuidado del cuero. “Si no puedes conseguirlo, diluye un jabón suave en una gran cantidad de agua”, comparte Trendhim. Es importante evitar mojar el material, y en caso de que ocurra, deja secar al aire libre sin que le dé la luz solar, porque los rayos solares pueden dañar el cuero y hacer que pierda su color; tampoco uses secador de cabello, pues puede dañar el cuero.

Se debe almacenar en lugares frescos y ventilados dentro de fundas de tela evitando el plástico; ya que el cuero necesita respirar.

Por otra parte, se debe acondicionar para evitar grietas, y para ello se debe aplicar la grasa para el cuero, una especie de crema hidratante para este material, que sirve para mantenerlo flexible y suave.

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De interés

Como indicamos, para mantener el cuero en perfectas condiciones es clave hidratarlo y guardarlo. La hidratación ocasional de este material ayuda a mantener su flexibilidad en el tiempo y evita grietas que puedan dañar la pieza. Mientras que el almacenamiento también influye más de lo que parece. “Guardar prendas de cuero aplastadas, expuestas al sol o en lugares húmedos acelera su deterioro”, explica la especialista en moda sostenible María Lasa. También recomienda rellenar los bolsos para que mantengan su forma y conservarlos en espacios frescos y protegidos de la luz.

Lasa también defiende que “el verdadero cambio empieza cuando se aprende a conservar lo que ya se tiene”, comparte Cuerpo Mente.

Finalmente, y no menos importante, la especialista advierte que aplicar crema corporal, como la clásica Nivea de lata azul, al cuero, es un error, porque puede dejar la superficie grasienta y pegajosa; de igual manera, el uso de aceite de oliva puede parecer natural y suave, pero en realidad oscurece el cuero de forma irregular y puede generar olores con el tiempo.

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