El diseño de las cocinas atraviesa una etapa de cambios, en la que la comodidad, la tecnología y el aprovechamiento de los espacios se convierten en aspectos fundamentales a la hora de renovar el hogar. Durante muchos años, las campanas extractoras fueron elementos indispensables para eliminar el humo, el vapor y los olores que se generan al preparar los alimentos.

Las nuevas propuestas de decoración y equipamiento comenzaron a incorporar soluciones más discretas, pensadas para conseguir ambientes modernos, prácticos y visualmente despejados. Una alternativa tecnológica empieza a ganar protagonismo y promete cambiar la forma de organizar este ambiente de la casa.

Foto: diariouno.com.ar

Placas de inducción con extractor integrado

Las placas de inducción con extractor integrado representan una de las alternativas más novedosas para reemplazar las campanas tradicionales. Su principal característica consiste en incorporar el sistema de extracción directamente en la superficie donde se preparan los alimentos. De esta manera, ambos equipos funcionan en un mismo dispositivo y permiten mantener una cocina más ordenada y con una apariencia minimalista.

A diferencia de los extractores convencionales, estos modelos cuentan con una abertura de succión ubicada en el centro o en uno de los laterales de la placa. Por allí se absorben el humo, el vapor y los olores que aparecen durante la cocción, antes de que se eleven y se distribuyan por el resto del ambiente.

Algunos dispositivos utilizan filtros especiales que retienen las partículas de grasa y ayudan a reducir los olores. Luego, el aire tratado vuelve a circular dentro de la cocina. Otros equipos necesitan una instalación con salida de aire hacia el exterior para expulsar los elementos extraídos.

Una de las principales ventajas de esta tecnología es el aprovechamiento del espacio. Al eliminar la campana ubicada sobre la cocina, las paredes superiores quedan libres y pueden utilizarse para colocar estantes, muebles o elementos decorativos. Esto permite conseguir una mayor sensación de amplitud, especialmente en ambientes pequeños.

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