Limpia las energías en tu hogar: quema alguno de estos ingredientes y atrae buena vibra

Suscríbete a nuestros canales

¿Sientes tu hogar pesado, y esto no te deja avanzar? Las energías pueden tener mucho que ver con ello. Según refiere la Inteligencia Artificial, las emociones, el desorden, la iluminación inadecuada, objetos rotos, falta de ventilación crean un ambiente de pesadez, incomodidad y ansiedad que no dejan avanzar en muchos aspectos de la vida. Mientras que según los principios del Feng Shui, la armonía, la luz natural y objetos curvos promueven sensaciones de calma y bienestar.

¿Qué quiere decir esto? Que acumular objetos que no se usan o están deteriorados, así como el desorden y la suciedad, son culpables de que en tu hogar se sientan cargas y malas energías.

¿Qué hacer para mejorar las energías en el hogar?

Comparte el sitio web Metrocuadrado que para renovar la energía en el hogar debes limpiar puertas y ventanas con vinagre blanco, abrir las cortinas y ventanas para recibir luz natural, botar o regalar los objetos que no usas, colocar frasquitos con sal en las esquinas de la casa y cambiar cada dos meses, intentar que tu casa siempre tenga un olor agradable, y por último, pero no menos importante, ubicar plantas como cactus para alejar las malas energías.

Freepik

En acción

También puedes recurrir a los inciensos, estos ayudan a limpiar y atraer energías. Incluso puedes quemar otros ingredientes, pues se cree que el humo purifica el ambiente, aleja lo negativo, atrae energías positivas y equilibra vibraciones.

¿Qué quemar? Hierbas como romero, lavanda, albahaca, salvia. También se puede quemar palo santo, copal, madera, canela o sándalo.

Estos ingredientes se pueden quemar en sahumerios o como incienso, para purificar el ambiente, limpiar malas vibras y hasta atraer prosperidad, calma y buena suerte.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube