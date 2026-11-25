Los dulces son esa tentación a los que pocos se pueden resistir, y las hormigas no escapan de ello. Estas plagas se sienten atraídas principalmente porque el azúcar les aporta energía rápida y concentrada para desplazarse, construir y cargar peso en la colonia, refiere la Inteligencia Artificial.

En tal sentido, si durante las fiestas de diciembre acostumbras a preparar muchos dulces para consentir a la familia y recibir a todos los invitados en el hogar, prepárate para hacerle la guerra sin recurrir a productos químicos.

¿Qué hacer para eliminar las hormigas de casa?

En primer lugar, mantén todas las áreas de tu casa limpias y ordenadas, pues la falta de higiene también son un motivo para que estos insectos se instalen en tu hogar.

Por otra parte, córtales el paso cerrando las grietas que puedan existir, evita dejar migas de pan o cualquier resto de comida, y lava todos los utensilios al terminar de cocinar y comer.

Además, apuesta por utilizar repelentes caseros porque con ello se protegen las mascotas y todas las personas que habitan en el lugar.

Entre las opciones de repelente casero seguro y efectivo, está la mezcla de vinagre blanco y agua en partes iguales, y luego se vierte en un recipiente con atomizador para poder rociar las áreas de paso de las hormigas. Los expertos, acotan que el fuerte olor de este preparado desorienta a las hormigas y elimina el rastro de feromonas que siguen. También se puede esparcir canela en polvo o colocar palos de canela cerca de los accesos que utilizan estos insectos; ya que este ingrediente actúa como barrera natural.

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¡Toma nota!

Es clave que además de implementar los remedios caseros antes señalados, se mantenga la casa limpia y la despensa totalmente organizada, eliminar los residuos de alimentos que puedan quedar en mesas, encimeras, etc., porque con ello se acaba un posible foco de atracción para las hormigas.

Finalmente, y no menos importante, si tienes humedad en casa debido a un problema de tuberías, o una pared, no dudes en repararlo lo antes posible para evitar que estos insectos se sientan atraídos e invadan tu hogar.

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