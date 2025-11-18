No tires las bolsitas de gel de sílice de tus compras: tienen muchos usos como desodorizar zapatos

Suscríbete a nuestros canales

Las bolsitas de gel de sílice que generalmente traen los zapatos, bolsos y carteras nuevos, son un elemento que ayuda a que se mantengan en mejor estado, pues controlan los niveles de humedad, desde su fabricación hasta su venta.

Éstas generalmente son desechadas, sin saber que en ellas tienen grandes aliadas. Estas bolsitas tienen muchos usos en el hogar y cuando te enteres de cuáles son, querrás conseguir muchas más.

¿Para qué sirven las bolsitas de gel de sílice?

Estas bolsitas contienen un material sólido granular y poroso compuesto principalmente de dióxido de silicio. “Este gel tiene una gran capacidad para absorber la humedad del ambiente, llegando a retener hasta un 40% de su peso en agua”, refiere la web Cuerpo Mente.

En tal sentido, se utilizan principalmente para mantener secos y protegidos productos sensibles a la humedad, como calzado, dispositivos electrónicos, alimentos y documentos, pues según los expertos, previene el deterioro, el moho y el óxido causado por la condensación y la humedad ambiental.

Usos en el hogar

- Colocar bolsitas de gel de sílice en cajas de plástico junto a los zapatos, ayuda a proteger el calzado, e incluso prevenir el mal olor.

- Guardar las cuchillas de afeitar con estas bolsitas ayuda a que se mantengan secas y afiladas por más tiempo, evitando la oxidación. También funciona con otros objetos metálicos, como herramientas, tornillos, etc.

- Utilizar las bolsitas para intentar salvar el móvil u otros dispositivos electrónicos cuando se mojan.

- Ubicar en el joyero o en la caja de cubiertos evita que la plata se empañe y preserva el brillo original de las joyas y cubiertos.

- Acomodar las bolsitas en los closets ayuda a evitar el moho en la ropa.

- Añadir varias bolsitas donde guardas documentos y fotografías asegura que no se dañen por la humedad ambiental. De igual manera, estas bolsitas ayudan a conservar y evitar que haya humedad entre los cristales de los lentes de las cámaras y prismáticos.

- Evitar el mal olor en las bolsas de deporte. Las bolsitas de gel de sílice también sirven para evitar malos olores causados por la humedad de la ropa deportiva o las toallas.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube