¡Sin lavadora! Los milagrosos trucos caseros para eliminar las manchas de las almohadas y dejarlas como nuevas

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Las almohadas generalmente tienen una vida útil de 1 a 2 años, aunque según el material con el que esté elaborado y el mantenimiento que se les da pueden durar de 3 a 5 años o más.

Éstas se deben cambiar por higiene y para asegurar un soporte adecuado. “Extender el tiempo de uso cuando ya la almohada no funciona puede ser dañino para nuestra salud, según expertos de Sleep Fonundation: no cambiar las almohadas con regularidad puede provocar reacciones alérgicas, brotes y dolor de cuello”, refiere el blog Luuna.

¿Cuándo cambiar las almohadas?

Una señal clara de que es necesario cambiar la almohada es despertarse con dolor de cuello y la espalda, para ello, verifica la firmeza, pues es posible que el mal estado de estas piezas sea la causante de los dolores. Otra señal es el mal olor y las posibles reacciones alérgicas que se vuelven más recurrentes y acentuadas.

Algunas personas deciden también cambiar las almohadas cuando tienen manchas amarillas. Estas manchas son el resultado de la acumulación de sudor, saliva, aceites y los productos que se aplican en el cabello, los cuales se filtran a través de las fundas e incluso, el sebo que suelta el cabello.

Adiós manchas amarillas

Aunque para muchas personas las manchas amarillas son una señal de que necesitas cambiar estas piezas, si aún no estás en la disposición de hacerlo, puedes extender su vida útil recurriendo a un truco casero que consiste en usar agua oxigenada directamente sobre la mancha. Según expertos en limpieza, esta sustancia de uso común en muchos hogares, ayuda a descomponer las manchas difíciles en telas, pues actúa como blanqueador y desinfectante.

Para ello se recomienda mezclar en partes iguales agua oxigenada y agua, luego aplicar la solución sobre las manchas amarillas con un paño o un cepillo, se deja actuar entre 15 y 20 minutos, se frota, y finalmente se enjuaga con abundante agua para retirar los restos del producto.

Una buena alternativa para potenciar el efecto blanqueador es exponer las almohadas al sol. Esto no solo ayuda a blanquear los textiles de las almohadas, sino que permite ventilarlas y refrescarlas de manera natural.

Freepik

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