Soluciones de emergencia: Aprende estas técnicas para reparar agujeros en la ropa

¿Le conseguiste algunos agujeros a tu prenda de vestir favorita? ¿Estás cansada de desechar la ropa porque con el tiempo comienza a estropearse y abrírsele agujeros? No entres en crisis, sabemos que esto puede llegar a ser frustrante, pero existen alternativas para poder salvar esas prendas de vestir que amas tanto.

En estas líneas te compartimos algunas opciones para que tengas siempre a mano lo básico para salir de aprietos y hacer creaciones más elaboradas y creativas.

¿Qué hacer para reparar agujeros en la ropa?

Lo principal es contar con aguja e hilo, pero también se puede optar por utilizar un trozo pequeño de entretela termoadhesiva por el revés de la prenda y fijarlo aplicando calor con la plancha. Es decir, todo va a depender de la prenda de vestir y cómo es el agujero que se abrió.

Técnicas a utilizar

Son varias las opciones que pueden resolverte el problema de los agujeros en la ropa, la elección dependerá del tipo de prenda, la tela y hasta el tamaño del agujero. Estas son algunas opciones:

1. Uso de entretela adhesiva: Se trata de un material termofusible que se adhiere a la tela mediante el calor. Para agujeros pequeños, es una excelente opción. Coloca la entretela por el reverso de la prenda, alinea bien el agujero y aplica calor con una plancha. Esto sellará el agujero de manera discreta y efectiva.

2. Coser a mano o a máquina: Si buscas un acabado más duradero, te recomendamos coser el agujero con puntadas muy pequeñas y cercanas entre sí. Utilizar la puntada invisible para un resultado discreto.

3. Pegamento para tela: Si definitivamente la costura no es lo tuyo, el pegamento para tela es una excelente alternativa. Aplica una gota en el borde del agujero y coloca un refuerzo por detrás. Una vez seco, quedará firme y casi imperceptible.

4. Puntada invisible: Una vez tengas aguja e hilo preparado con su nudo al final, haz un pequeño pliegue en un lado del agujero e inserta la aguja en la parte interior del pliegue. Sácala por la parte superior, justo en el borde. Luego, inserta la aguja al mismo nivel, pero en la tela opuesta y saca la aguja por el borde del pliegue hacia arriba, para luego repetir el procedimiento en el lado opuesto. Al finalizar, esos pliegues quedarán hacia adentro del agujero y las puntadas quedarán en medio, por eso no se verán.

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¡Mejor prevenir!

Si deseas evitar que tus prendas se destruyan con los agujeros ten en cuenta:

- Separa la ropa delicada de prendas con cierres, hebillas o adornos ásperos antes de meter en la lavadora.

- Semanalmente realiza una limpieza ligera para sanear los espacios y detectar focos de humedad o polillas en los armarios.

- Sigue las instrucciones de lavado de la etiqueta: temperatura, ciclo y detergente adecuados; esto ayuda a garantizar la vida útil de las prendas.

- No abuses del uso de suavizantes; porque puede debilitar las fibras con el tiempo y con ello se corre mayor riesgo de que se abran agujeros en las prendas.

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