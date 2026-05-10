Tips que te facilitan la vida en el hogar: Incorpóralos en tus rutinas al hacer las tareas domésticas

Suscríbete a nuestros canales

¿Buscas hacer tu vida más fácil en el hogar? Comienza por establecer prioridades y organizar diariamente algún espacio, por ejemplo. También es esencial aprender a delegar tareas y por supuesto, recurrir a algunos trucos de limpieza rápidos que faciliten la ejecución de las tareas domésticas.

En otras palabras, mantén una rutina de orden diaria, planifica cada tarea para ejecutar en la mañana o en la noche, según tus preferencias, y sigue los tips que a continuación te compartimos.

¿Cuáles son los trucos que te hacen la vida más fácil en el hogar?

Como el hogar es un espacio personal que refleja cómo somos y cómo vivimos, conviene realizar algunos cambios e implementar algunas rutinas que no solo faciliten la ejecución de las tareas domésticas, sino que, además, ayuden a mejorar la vida de todos en casa.

Para ello, organiza tus rutinas diarias (tender la cama, lavar los platos, barrer y sacar la basura), semanales (barrer, trapear y cambiar y lavar las sábanas) y mensuales (limpiar electrodomésticos y muebles), esto ayuda a mantener el orden en el hogar.

También es importante repartir las tareas entre todos los miembros de la familia, las cuales pueden variar previo acuerdo de una semana a otra.

Y finalmente, pero no menos importante, aprovechar los trucos que han pasado de generación en generación y recientemente se han hecho virales en las redes sociales.

Freepik

En acción

1. Afila cuchillos y tijeras con una caja de fósforo, para ello deslízala por la misma franja con la que enciendes el fósforo.

2. Destapa los desagües poniendo una taza de bicarbonato de sodio en él y luego dos tazas de vinagre blanco de alcohol. “Cuando la mezcla deje de hacer efervescencia vierte agua hirviendo y no abras la canilla por 30 minutos”, refiere el sitio web Univisión.

3. Para evitar que tus toallas pierdan la absorción debido al uso de los suavizantes, sustituye este producto por vinagre a la hora de hacer el lavado.

4. Elimina las manchas de desodorante de las camisas, solo pasa una esponja seca encima de la prenda.

Si quieres más trucos, checa este video:

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube