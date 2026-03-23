Tras cada uso: tips para cuidar el cepillo de dientes y evitar poner en riesgo tu salud bucal

Suscríbete a nuestros canales

El cepillo de dientes es un utensilio de higiene de uso diario que ayuda a cuidar la salud bucal.

Los expertos recomiendan cambiarlo con cierta periodicidad para evitar infecciones. Lo ideal es que se reemplace cada 3 meses, e incluso antes si las cedas están desgastadas, abiertas o deshilachadas, pues esto reduce la efectividad para eliminar la placa. También se sugiere cambiarlo después de superar alguna enfermedad, como gripe o infección de garganta para evitar reinfecciones, refiere la Inteligencia Artificial.

¿Cómo saber si debo cambiar el cepillo de dientes?

Una reconocida marca de productos de higiene bucal comparte que los cepillos se deben cambiar cada 3 o 4 meses, en caso de enfermedad debe hacerse mucho antes o si se guarda cerca de otros cepillos de dientes, para evitar infecciones. También se deben revisar las cerdas y si están desgastadas no limpiarán correctamente, por lo que es el momento de reemplazarlo.

Es decir, la frecuencia va a depender del uso de cada persona y sobre todo, si han presentado alguna enfermedad que amerite un cambio antes de los meses sugeridos.

De igual manera, es esencial aprender a cuidarlos tras cada uso para así poder prolongar su vida útil.

Freepik

¡Así se mantiene!

Sin importar el tipo de cepillo de dientes que uses, el mantenimiento es muy importante para evitar poner en riesgo la salud bucal, es por ello que “la Asociación Dental americana recomienda enjuagar el cepillo de dientes con el chorro de agua después de lavarse los dientes para eliminar los restos de crema dental y saliva. Después, guarde el cepillo en posición vertical, con las cerdas posicionadas de modo que puedan secarse al aire libre”.

En tal sentido, pon el cepillo bajo el grifo y frota las cerdas con el dedo pulgar con el objeto de desprender cualquier resto de crema dental o comida, luego sacude con fuerza un par de veces antes de guardar para eliminar el máximo de agua posible antes de guardarlo. Esto es importante porque si se deja muy húmedo, exista más posibilidad de que crezcan gérmenes.

Finalmente, guarda en posición vertical con el cabezal hacia arriba, esto ayuda a que el agua caiga y no se quede estancada, y las cerdas se mantengan ventiladas.

Por otra parte, desde la web Mejor con Salud recomiendan incluso sumergir el cabezal del cepillo en soluciones desinfectantes una vez a la semana, y así reducir la cantidad de bacterias sin dañar el material del utensilio.

Por ejemplo, se recomienda utilizar una solución de agua oxigenada al 3% y dejar el cepillo dentro durante 10 minutos; también puede optar por llenar un vaso pequeño con vinagre e introducir el cabezal durante 15 minutos; o sumergir el cepillo en enjuague bucal durante un par de minutos. Estos ayudan a desinfectar el cepillo, quitar depósitos de cal y eliminar bacterias, ayudando a proteger la salud bucal y extendiendo la vida útil del cepillo de dientes.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube