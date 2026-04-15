Trucos caseros para ablandar la carne: mejoran su textura sin modificar su sabor

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Incluir la carne en el menú de niños y adultos es esencial, pues aporta proteínas de alto valor biológico. Hierro hemo, zinc y vitamina B12, esenciales para el crecimiento, el funcionamiento del sistema inmune, la reparación de tejidos y la salud cognitiva. Su consumo es especialmente relevante en la infancia, adolescencia, embarazo y tercera edad.

Por tanto, no dudes en siempre que esté entre tus posibilidades, servir una buena porción de carne y para disfrutarla al máximo, te compartimos cómo puedes ablandarla para que quede tierna y sabrosa.

¿Cómo ablandar la carne?

Aunque no se te dé mucho el tema de la cocina, seguro sabes que algunas carnes son más duras que otras, y eso se debe a: la cantidad de colágeno que contiene la pieza; que tan desarrollado esté el músculo del animal; o la calidad o frescura de la carne.

Hacer que un trozo de carne dura y fibrosa se convierta en un bocado tierno es posible al descomponer la fibra de la pieza. Afortunadamente existen algunos métodos físicos como golpearla con un mazo, químicos como marinarla, o agentes alcalinos como el bicarbonato de sodio, que ayudan a ablandar la pieza, refiere la Inteligencia Artificial.

En acción

Entre las opciones más comunes que se pueden llevar a la práctica para ablandar la carne destaca golpear con el mazo, esa técnica manual es la forma más rápida de romper las fibras musculares, sin embargo, existen otras alternativas. Te compartimos algunas:

1. Marinar, un truco que no solo sirve para imprimir de sabor la carne, también la ablanda. Solo mezcla un ingrediente ácido (vinagre, yogur, jugo de limón o vino) con aceite y tus especias favoritas. El elemento ácido descompone las proteínas de la carne, volviéndola más tierna. Una vez tengas la mezcla de tu preferencia, deja la carne en remojo al menos 2 horas, mejor si puedes dejarla de un día para otro.

2. Bicarbonato de sodio, este compuesto alcalino, al entrar en contacto con las proteínas y grasas de la carne cruda, desencadena una reacción química que rompe las fibras musculares.

Para ablandar la carne con bicarbonato puedes hacer un marinado con una cucharada de bicarbonato en agua tibia. También puedes espolvorear un poco de bicarbonato sobre la carne y se deja reposar unos 20 o 30 minutos. Antes de cocinarla, aclara bien la carne para quitar el exceso y listo.

3. La salmuera no solo ayuda a ablandar la carne, sino que también la hace más jugosa, gracias a la capacidad de la sal para retener líquidos. Esta técnica consiste en sumergir la carne en una solución de agua y sal, que puede o no incluir una variedad de ingredientes adicionales como azúcar, hierbas y especias.

Este proceso es ideal para carnes que tienden a perder humedad rápido con la cocción, como el pavo o el pollo.

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