Trucos efectivos para mantener las botellas de agua siempre desinfectadas: higiene en el hogar en simples pasos

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En la actualidad, el uso de botellas reutilizables se ha convertido en una práctica fundamental para quienes buscan reducir el consumo de plásticos y cuidar el medio ambiente. Sin embargo, detrás de este hábito saludable se esconde un riesgo poco visible: la acumulación de microorganismos.

Aunque a simple vista el envase parezca limpio por contener solo agua, la humedad y el contacto constante con la boca generan el ambiente ideal para la proliferación de gérmenes. Por ello, mantener una higiene rigurosa no es solo una cuestión de estética o mal olor, sino una medida esencial para proteger la salud diaria.

Foto: rionegro.com.ar

Desinfección profunda y sencilla

Según los expertos, no basta con un enjuague rápido bajo el grifo. Para asegurar una limpieza real, se recomienda lavar la botella todos los días si se utiliza con frecuencia. La técnica más efectiva consiste en utilizar agua caliente y jabón de platos, frotando el interior con un cepillo de cerdas largas, similar al que se usa para los biberones, para alcanzar las zonas más difíciles del fondo.

En caso de no contar con un cepillo, existen trucos caseros muy útiles. Uno de ellos es introducir un puñado de arroz con agua jabonosa y agitar con fuerza; los granos actuarán como un exfoliante que desprende la suciedad adherida.

Otra opción infalible es la mezcla de bicarbonato de sodio y vinagre. Al combinar una cucharada de cada uno con agua caliente, se genera una reacción que elimina bacterias y malos olores. Es importante dejar actuar la mezcla unos minutos y no tapar el envase por completo durante el proceso para evitar la acumulación de presión.

No se debe olvidar el mantenimiento de los tapones y boquillas, que son las partes que más contacto tienen con el exterior. Sumergirlos en un vaso con agua, vinagre y bicarbonato garantiza que ningún microbio sobreviva, permitiendo que el agua que bebemos sea siempre segura y refrescante.

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