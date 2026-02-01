Horóscopo del 1 de febrero: Hay que evitar cualquier situación que pueda poner en peligro la vida

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Este es el momento. La Luna en trígono positivo te motiva a reclamar tu lugar y proyectar tus ambiciones con una seguridad renovada. No permitas que el pasado dicte tus límites. Tienes el mando para rediseñar tu realidad según tus deseos más nobles. Al purificar tu entorno y tus pensamientos, abres las puertas a una prosperidad que se manifestará en cada paso que des hacia tu nueva vida.

TAURO: La Luna se encuentra bajo una cuadratura y debes confiar en el proceso de renovación que el Cosmos te ofrece, pronto comprenderás que este retiro emocional fue el preludio de tu mayor fortaleza. Recuerda que cada cicatriz es una lección de maestría que te otorga la prudencia necesaria para construir un futuro más sólido.

GÉMINIS: La Luna te envuelve con un sextil armonioso. Aprovecha esta claridad lunar para sanar cualquier viejo rencor y fortalecer los lazos que sostienen tu corazón. Al abrir tu alma a los demás, descubrirás que el amor compartido se multiplica y se convierte en tu refugio más seguro. El Universo desea recompensar tu capacidad de entrega.

CÁNCER: En estos momentos debes establecer un período de calma para poder analizar lo que estás haciendo ahora y lo que hiciste en el pasado reciente, para saber si en verdad estás transitando por un buen camino o si estás desviado y alejado de tus objetivos. Existe una cuadratura negativa con Quirón y esta energía busca que tu mirada se enfoque en tu interior para evaluar y mejorar.

LEO: Gracias a una conexión con la Luna pasando por tu signo, se activa y restablece tu equilibrio emocional. Confía en que este proceso de limpieza espiritual te devolverá la claridad necesaria para tomar decisiones basadas en el amor propio y la justicia. Deja que la serenidad de esta noche sea el bálsamo que restaure tu confianza y te guíe hacia un renacer lleno de gracia y plenitud. Libérate de las sombras del pasado y abre espacio para la luz.

VIRGO: Hoy estás bajo la influencia de un sextil positivo con Júpiter y sin duda, Dios te acompaña. Su presencia amorosa te sostiene guiándote en tu crecimiento y desarrollo personal. Él te escucha con especial atención y es una oportunidad sagrada para fortalecer tu conexión con lo divino. Si lo sientes en tu corazón, acércate a un templo o iglesia, arrodíllate con humildad y abre tu alma en oración.

LIBRA: La Luna te sonríe y te brinda la oportunidad de establecerte a nivel emocional. Estás bajo las influencias positivas de un sextil. Tu estado anímico se eleva y te mantiene en excelente estado. Tampoco queremos que te quedes allí en una zona de confort, pero debes disfrutar y avanzar. No es bueno quedar mucho tiempo en la gloria. En la vida se viene a evolucionar y seguir caminando en el sendero de la luz.

ESCORPIO: Mantén tu mente enfocada en las infinitas posibilidades que te aguardan. El Universo necesita tu luz y tu originalidad más que nunca. La Luna transita por una cuadratura negativa y si realizas un balance objetivo de tu presente, descubrirás que tus logros y tu sabiduría te sitúan en una posición privilegiada y llena de potencial frente a tu entorno.

SAGITARIO: Mantente en movimiento y confía en que la sincronía del Universo está trabajando a tu favor para abrir las puertas del éxito que tanto mereces. Se activó un trígono excepcional con la Luna, la cual bendice tu mundo interior. Recuerda que tu mente es un imán que atrae aquello en lo que decides enfocarte con fe. No permitas que las dudas pasajeras nublen la claridad de tu propósito, pues hoy el Cosmos respalda cada palabra que decretas.

CAPRICORNIO: Dios te bendice y te otorga un sextil positivo con Saturno para que tengas solidez y firmeza en la vida. Tienes que buscar una estabilidad para continuar creciendo a buena velocidad. El Universo te ayuda, pero tú también debes buscar entrar en acción para facilitar el proceso de cambio y así convertirte en un nuevo ser. Debes aprovechar estas grandes influencias para resolver y avanzar en la vida.

ACUARIO: Es un día especial para poder conversar y llegar a buenos acuerdos con cualquier persona que se tenga algún conflicto o diferencias en sus puntos de vistas. Estás bajo las influencias positivas de Mercurio y se activan todos los procesos del buen entendimiento. Es importante este instante que te permite relajarte y quitarte problemas en tu camino para evitar perder tiempo en el futuro inmediato. Excelente unión para avanzar.

PISCIS: Continúa la alerta máxima a nivel de salud, aparte de tener a Saturno pasando por tu signo astrológico, también en estos momentos tienes una cuadratura con el Sol que te afecta negativamente y pudieras perder el equilibrio a nivel físico. Hay que evitar cualquier situación que pueda poner en peligro la vida. Ya tienes mucho tiempo en esta situación y queda poco tiempo para que puedas ser liberado.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

