Horóscopo del 1 de mayo: Es el momento de avanzar con seguridad

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ARIES: Hoy, lo fundamental es evolucionar con paso firme y total convicción producto de la influencia de una conjunción con Marte. Aprovecha este fuego interno para cerrar ciclos que ya no te aportan y abrirte camino hacia nuevas ambiciones con una confianza inquebrantable. Más allá del impulso inicial, busca canalizar esta fuerza con estrategia para evitar conflictos innecesarios.

TAURO: Estás viviendo momentos muy difíciles a nivel emocional y estás muy angustiado por procesos emocionales. La Luna está en tu signo opuesto y no te ayuda lo suficiente para que puedas tener más paz. La vida se está complicando cada día más y debes reaccionar de manera directa. Una vez más, eres libre de hacer lo que desees, pero en este caso, debes liberarte de las más grandes cadenas emocionales.

GÉMINIS: El amor se hace presente en tu vida. En estos momentos sería muy interesante que realices alguna actividad para disfrutar con tu pareja. Venus es el planeta del amor y está pasando por tu signo astrológico, activando esa poderosa energía. También estás conectado con el Sol y esto ayuda mucho a nivelar tus fuerzas y salud física. El Sol te hace brillar y Venus te está llenando tu aura de felicidad plena y amor infinito.

CÁNCER: Tienes que agradecerle mucho a Dios por los favores recibidos, el último mes fue muy bueno. Ahora el Universo te bendice con un trígono positivo con la Luna. Se va a cerrar un ciclo de la mejor manera posible y siempre se abrirán nuevas puertas para que logres tus metas. Hay que mantener el rumbo y enfocarte para lograr resultados excelentes.

LEO: Después de tanto tiempo, vuelves a tener una recaída emocional. Estas emociones alteradas son producto de una cuadratura negativa con la Luna. Tienes que volver a mantener la calma. No es posible que cualquier proceso del pasado te desestabilice. Eso no tiene sentido. Debes madurar y cerrar ciclos del pasado para que seas fuerte y estabilices tus sentimientos. Hay que trabajar también los desapegos.

VIRGO: Estás bajo la influencia positiva de un sextil, lo que eleva tu estado anímico y te mantiene en una vibración muy favorable. La Luna te sonríe y te ofrece la oportunidad de alcanzar estabilidad emocional. Disfruta este momento de bienestar, pero no te estanques en la comodidad, la gloria es un paso, no un destino. Recuerda que en esta vida hemos venido a evolucionar, a crecer y a seguir caminando con conciencia por el sendero de la luz.

LIBRA: Es el momento de guardar mucho silencio y mantener todo en calma. Mercurio está en oposición negativa a tu signo astrológico y podría ocasionarte muchos problemas por estar hablando de más y corriendo chismes sin ninguna base. Te recomendamos que vuelvas a tu ética y dejes de decir cosas que no tienes como confirmarlas. Es mejor estar tranquilo y relajado sin meterse en problemas y estar en paz.

ESCORPIO: Estás atravesando un excelente momento a nivel emocional y te sientes con mucha seguridad en tus procesos. La mágica Luna te está ayudando a establecer un equilibrio en tu vida. Debes aprovechar y lograr mejorar tus vibraciones. Siempre es mejor afrontar y asegurar lo que sientes, para luego expresarlo y demostrarlo. Llegó el momento del desarrollo y madurez para que puedas ser verdaderamente feliz en la vida.

SAGITARIO: Lilith está pasando por tu signo astrológico en este instante. Se te hace difícil verte a ti mismo internamente. Siempre estás mirando y pendiente de los demás. Sería muy provechoso para ti, mirarte en un espejo y ver tus propias fallas. El único fin de esta acción es lograr identificar las situaciones que te hacen daño y poderlas modificar de manera positiva. Es un ejercicio psicológico que deberías hacer constantemente.

CAPRICORNIO: La Luna te está ayudando en todo lo que ella puede para restablecer una armonía en tus emociones a través de un sextil positivo. Sabemos que estás pasando por momentos muy difíciles, pero es una excelente oportunidad, para volver a tener paz en tú corazón y así tener un respiro. Es muy importante desarrollar estos procesos de integración emocional para superar los viejos recuerdos y cerrar ciclos más fácilmente.

ACUARIO: No puedes decaer. La vida continúa y debes permanecer caminando con fuerza para terminar de llegar a la meta. No puedes ponerte triste. Sabemos que tienes una cuadratura negativa con la Luna. No es fácil, pero no puedes parar y ponerte a llorar por los errores cometidos en el pasado. Tienes que mirar adelante y visualizar tu futuro. Concéntrate en el porvenir y enfócate en lo más positivo de tu próximo nivel de vida.

PISCIS: La Luna te está bendiciendo con un excelente trígono positivo. Hay que soltar el pasado reciente y ver el futuro, como una gran oportunidad, para crecer en todos los aspectos de tu vida. Siempre debes conectarte con el agradecimiento a Dios por permitir estar vivo y en el camino correcto de la luz. Después de vivir situaciones muy negativas, es el momento de avanzar con seguridad.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

