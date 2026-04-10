Horóscopo del 10 de abril: Guarda silencio y no digas nada

ARIES: Las circunstancias se están complicado y sientes que estás solo en esta vida. En este momento tienes una cuadratura negativa con Júpiter. Las cosas no están saliendo bien. Debes ubicarte mejor en otro espacio físico para que tu vibración vuelva a ser más positiva. Estás percibiendo que no tienes ningún apoyo del entorno. Tienes que calmarte, relajarte y volver otra vez a restablecer una conexión con Dios.
TAURO: Hoy, estás bajo la influencia de un sextil positivo con Júpiter y sin duda, Dios te acompaña. Su presencia amorosa te sostiene guiándote en tu crecimiento y desarrollo personal. Él te escucha con especial atención y es una oportunidad sagrada para fortalecer tu conexión con lo divino. Si lo sientes en tu corazón, acércate a un templo o iglesia, arrodíllate con humildad y abre tu alma en oración.
GÉMINIS: Es natural que te sientas contrariado y desorientado por todo lo que estás atravesando. Estás bajo la influencia de una cuadratura con el Nodo Norte, una energía que nubla tu visión de futuro y dificulta conectar con tu propósito. En este momento, puede parecer que no hay una meta clara, más allá de resistir y avanzar un día a la vez. La presión constante por mantenerte a flote puede ser abrumadora.
CÁNCER: El Universo te está brindando la oportunidad de visualizar bien lo que quieres en la vida. Existe un trígono positivo en estos momentos con el Nodo Norte. Es el momento de establecer metas concretas, luego entrar en acción y buscar la forma o la manera de lograr esas metas. Hacer un alto y pensar cual es el rumbo que está tomando tu vida. En el futuro, debes establecer las estrategias para alcanzar la gloria.
LEO: Tienes activa una cuadratura negativa con Venus. Hay que trabajar mejor en tus emociones y definir lo que sientes por ese ser especial que está a tu alrededor. Hay que reflexionar y pensar si esa es la persona adecuada para hacer una vida juntos o simplemente es una pareja más que pasará por tu vida sin importancia. Estás en una disyuntiva que te paraliza y te quita tiempo valioso, distrayéndote y apartándote de tu camino.
VIRGO: Guarda silencio y no digas nada. Hay que ser prudente y no emitir ningún juicio. Es sumamente valioso quedarse tranquilo y posponer cualquier actividad importante. Estás bajo las influencias negativas de una oposición con Mercurio. Todo lo que expreses en estos momentos será tomado en tu contra y es mejor no complicarse la vida. Suéltate y relájate por un buen tiempo, hasta que el cielo este más positivo para ti.
LIBRA: Confía plenamente en tu visión, el cielo está conspirando para convertir tus anhelos en realidades tangibles y duraderas. Recibes ayuda de un sextil armónico con Lilith para caminar por el sendero de la luz con la seguridad absoluta de quien se sabe respaldado por la fe y la protección de Dios Todopoderoso. Reconoce que tu fuerza no solo reside en la armonía, sino en la valentía de reclamar el lugar que te corresponde por derecho de conciencia.
ESCORPIO: La Luna te favorece con un trígono armonioso. Mantente receptivo a las señales del entorno, ya que la claridad que recibes es el cimiento de la estabilidad que tanto has anhelado construir. Permite que tu sentido innato de la justicia y la belleza guíe tus decisiones asegurando que cada paso que des esté en perfecta sintonía con tu propósito superior.
SAGITARIO: Mantén tu mente enfocada en las infinitas posibilidades que te aguardan. El Universo necesita tu luz y tu originalidad más que nunca. La Luna transita por una cuadratura negativa y si realizas un balance objetivo de tu presente, descubrirás que tus logros y tu sabiduría, te sitúan en una posición privilegiada y llena de potencial frente a tu entorno.
CAPRICORNIO: Ahora mismo, estás bajo las influencias negativas de una cuadratura con Neptuno. Existen muchas personas negativas que no quieren lo mejor para ti ni mucho menos desean tu evolución. Esas personas falsas deben ser eliminadas de tu vida y debes apartarte de manera inmediata. No estés inventando por allí a nivel espiritual. Abre los ojos y efectúa la acción correcta para tener un mejor futuro.
ACUARIO: Esta alineación abre puertas firmes y duraderas para tus proyectos, otorgándote estructura, enfoque y la sabiduría necesaria para construir con bases sólidas y sostenibles. Saturno te bendice con un sextil positivo, favoreciendo la consolidación de todo aquello que decidas emprender en este momento. Al mismo tiempo, el Sol intensifica esta energía cósmica, iluminando tu mundo interior y guiándote a reconectar con tu esencia más auténtica.
PISCIS: Déjate llevar por la marea del cambio que genera el planeta Urano a través de un sextil positivo, quien sabe que el destino conduce siempre hacia un puerto seguro. Entiende que cada estructura que se desvanece está dejando espacio para una versión más auténtica y empoderada de ti mismo. Confía en que el Universo no te quita nada sin ofrecerte algo infinitamente mejor, alineado con tu misión espiritual.
Por Arturo Acosta
@arturoacostamerlin