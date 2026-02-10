Horóscopo del 10 de febrero: Evita hablar mal de otros o caer en la difamación

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: La Luna se encuentra en estos momentos en oposición. Esta energía plantea situaciones difíciles a nivel emocional. Tienes que drenar tus energías. Si te provoca llorar, pues hazlo. Es importante hacerlo, primero está la salud y después cualquier situación que se presente. No es el momento de quedar en el dolor o en la tristeza. Debes polarizar estas emociones para dejarlas fluir de manera positiva.

TAURO: La Luna esta activa con un trígono positivo especialmente bueno para ti. Se abren buenas oportunidades para que sigas adelante en comunión con la luz de la espiritualidad, la prosperidad y la abundancia. Es el momento ideal para invocar a Dios Todopoderoso a que siga contigo caminando, y entre los dos, destruyan todos los obstáculos que se puedan presentar en el futuro. Gracias Dios por todo el apoyo.

GÉMINIS: El Universo quiere de ti lo mejor en este día a través de un sextil positivo con Quirón. Estas energías te permiten identificar tus fallas. Después podrás corregir tus errores con el favor de Dios. Debes tener mucha fe y esperanza de que exista un futuro mejor a corto plazo y que puedas disfrutar de las mieles de la vida. Siempre es bueno mejorar en la vida y subir de nivel.

CÁNCER: Te encuentras con los influjos negativos. En esta oportunidad, la Luna la tienes en el signo opuesto y te altera todo tu sistema nervioso. Quizás te sientas desvalorado y deprimido. Los resultados no son los más positivos que digamos y no es lo que esperas. No todo el tiempo se puede ganar. Hay momentos buenos y malos, te encuentras en un instante donde no fluyen las energías y hay que esperar nuevos cambios.

LEO: En este momento, Mercurio se encuentra en oposición a tu signo astrológico, lo que exige especial atención a tus palabras y comentarios. Es fundamental que mantengas la calma y te sostengas en tu ética personal. Evita hablar mal de otros o caer en la difamación; actúa con respeto, integridad y educación. De este modo, evitarás complicaciones innecesarias y fortalecerás tu credibilidad.

VIRGO: La Luna está activa con un trígono positivo, especialmente bueno para ti. Se abren oportunidades para que sigas adelante en comunión con la luz de la espiritualidad, la prosperidad y la abundancia. Es el momento ideal para invocar a Dios Todopoderoso para que siga contigo, caminando y entre los dos, destruyan todos los obstáculos que se puedan presentar en el futuro. Gracias Dios por todo el apoyo.

LIBRA: Semana importante muy clave para revisar tus acciones con honestidad, compasión y realismo. La oposición con Quirón abre un portal de revelaciones, permitiéndote reconocer aquello que necesitas pulir para que tu luz interior brille sin sombras. Esta mirada profunda no es un juicio, es sanación. Todo se convierte en una oportunidad para enfocarte, reajustar tus pasos y expandirte desde la conciencia.

ESCORPIO: La poderosa Luna te hace un sextil positivo para activar tus emociones de manera espectacular. Hoy regresan a ti grandes momentos del pasado, para ser revividos en tu memoria y disfrutar lo vivido. Contempla la Luna, disfrútala y habla con ella para que siempre te escuche y sea tu cómplice confidente. La conexión jamás se debe perder. Es importante lograr que cada día estés más cerca de su energía.

SAGITARIO: Permite que tu intuición guíe tus palabras, logrando que tu mensaje llegue directamente al corazón de quienes te rodean con una suavidad irresistible. Mercurio en sextil positivo te permite actuar desde la empatía y la honestidad, descubrirás que las puertas que antes estaban cerradas comienzan a abrirse. Aprovecha esta tregua para sanar vínculos antiguos y sembrar las semillas de una colaboración armoniosa que rendirá frutos en el futuro.

CAPRICORNIO: En estos momentos debes establecer un período de calma para poder analizar lo que estás haciendo ahora y lo que hiciste en el pasado reciente, para saber si en verdad estás transitando por un buen camino o si estás desviado y alejado de tus objetivos. Existe una cuadratura negativa con Quirón y esta energía busca que tu mirada se enfoque en tu interior para evaluar y mejorar.

ACUARIO: Existe en estos momentos un sextil positivo con Quirón. Esta energía te brinda la oportunidad de poder identificar fácilmente en dónde están tus fallas, para poder mejorar tus procesos. Ahora tienes la oportunidad de avanzar de manera positiva y convertirte en un ser con mayor sabiduría. Tu evolución se observa de manera sólida, porque has dado pasos firmes y ahora disfrutas de los beneficios de la luz.

PISCIS: Hoy cuentas con la bendición de un trígono positivo con Júpiter, una de las alineaciones más favorables del cielo. Esta energía te llena de optimismo, fuerza interior y un profundo deseo de avanzar. Bajo esta influencia, cualquier obstáculo puede ser superado con mayor facilidad. Es un momento ideal para tomar decisiones importantes, confiar en tu camino y abrirte a nuevas oportunidades.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin