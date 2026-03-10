Horóscopo del 10 de marzo: Debes buscar la manera de evitar problemas

ARIES: Se presentan ciertas dificultades. La Luna te está haciendo una cuadratura negativa y te está restando energías donde pudieras perder tu equilibrio emocional. No es fácil ver que el Universo te está frenando y te ves atrapado. Es mejor dejar fluir para que todo salga bien. Hay que aceptar algunas situaciones y evitar más resistencia. Siempre es mejor soltar y ver cómo evolucionan los acontecimientos.
TAURO: Tienes un trígono positivo a nivel emocional con la Luna. Estás conectado muy bien con tus emociones más poderosas. Te vas a permitir a ti mismo ver la vida desde otro punto de vista, más positivo y con ganas de vencer cualquier obstáculo. Es importante seguir manteniendo este nivel de optimismo para tener resultados más concretos y estables. Depende de ti, todo lo que hagas para tener un futuro más glorioso.
GÉMINIS: Cuadratura con Venus. Las circunstancias están complicando aún más tu situación a nivel amoroso y de pareja, la cual está a punto de una ruptura definitiva. El amor ya dejó de fluir entre ustedes y lo más sano es separarse, para lograr un poco más de equilibrio y evitar males mayores que te puedan llevar a tener consecuencias más difíciles en el futuro.
CÁNCER: El Sol te abraza con un trígono luminoso, infundiendo energía sanadora en cada célula de tu cuerpo. Es tiempo de reconstrucción, restaurar tu templo interior con fe y determinación. Lo más difícil ya ha quedado atrás. Ahora se abre el sendero para rediseñar tu vida desde el origen, con nuevos códigos de luz. No te aferres a lo que se desvaneció. Honra el pasado como maestro, pero bendice con gratitud lo que está por manifestarse.
LEO: Hoy amaneces de ánimo con un espectacular trígono positivo con la Luna. Esta energía te permite establecerte anímicamente desde una perspectiva más efectiva y así poder avanzar de una manera más sólida dentro de tu vida. Ahora no hay dificultades que te impidan progresar. El éxito está garantizado por tu buen desempeño y fuerzas para salir adelante en la vida con armonía e impulso espiritual.
VIRGO: Estás atravesando un periodo brillante, cargado de optimismo y realización. Te envuelven energías propicias para avanzar con firmeza, ritmo y propósito, logrando tus metas con renovada seguridad. Esta semana se activa un sextil poderoso con Júpiter, otorgándote el respaldo cósmico necesario para superar cualquier obstáculo. La fuerza del Universo está contigo, iluminando tu camino con posibilidades infinitas.
LIBRA: Enfrentas una oposición de Saturno que puede afectar seriamente tus niveles de energía. Si te sientes débil o notas problemas de salud, es una señal de que debes actuar. Es crucial que cuides tu bienestar físico para salir de esta crisis. Mantente alerta y consciente de lo que te rodea, así evitarás complicaciones y prevendrás un posible accidente. Mantén la calma y actúa adecuadamente en busca de ayuda médica.
ESCORPIO: Está activo un trígono positivo con Marte y llegan energías extraordinarias para avanzar con determinación y sin temor. La vida vuelve a abrirte el camino, liberándote para que te muevas con rapidez y decisión, tal como a ti te gusta. Es momento de tomar acciones concretas, especialmente en el plano emocional, para generar cambios reales y duraderos. Este impulso, te permitirá alcanzar tus objetivos de forma acelerada y efectiva.
SAGITARIO: En estos momentos, tienes que cuidarte muchísimo, empiezas a tener problemas con el amor y la pareja. Tienes una cuadratura negativa con Venus y esta circunstancia se complica. Debes buscar la manera de evitar problemas. No te confundas tanto, relájate lo suficiente para que puedas mejorar y terminar de solventar esta situación tan crítica que has tenido recientemente.
CAPRICORNIO: No permitas que el desánimo transitorio eclipse tu ambición a largo plazo, pues tu capacidad de resistencia es tu mayor ventaja competitiva. Utiliza la oposición con Júpiter para la introspección y ajustar tus planes y cimentar tus sueños sobre bases mucho más realistas y sólidas. Confía en que, tras superar esta pendiente, alcanzarás una cima que te ofrecerá una perspectiva mucho más clara y gratificante de tu destino.
ACUARIO: Comienza con fuerza y apoyo de un sextil positivo con Lilith. Se activa en tu vida las transformaciones más intensas que puedas vivir. Es el momento de ver tus errores y presenciar tus fallas para luego poder corregirlas y mejorar internamente. Sabemos que puedes tener una vida superior y depende de ti cómo manejes la crisis que vives en el presente. Tienes posibilidades fuertes de tener un mejor futuro.
PISCIS: No temas que en la cuadratura con Lilith te encuentres en tu profundidad, pues es allí donde reside la semilla de tu verdadera sanación y tu conexión más pura con lo divino. Al abrazar tu vulnerabilidad, transformas la influencia de Lilith en una sabiduría ancestral que te guiará hacia una libertad emocional que nunca antes habías experimentado.
Por Arturo Acosta
@arturoacostamerlin