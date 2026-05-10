Horóscopo del 10 de mayo: Libérate de las sombras del pasado

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: ¡Ánimo y fuerza! Ya estás por cerrar un ciclo muy fuerte en tu vida. Es mejor que por favor te mantengas estable para que puedas seguir de pie, que es cuando sales de las garras del planeta Saturno en conjunción y entras en un proceso de liberación total. Sabemos que estás agotado, pero ya falta muy poco y tienes que seguir a buen ritmo como sea para llegar a la meta y convertirte en un gran maestro.

TAURO: Este es el momento de confiar en tu intuición y permitir que la sabiduría del Universo guíe cada una de tus acciones. La Luna te favorece con un sextil radiante y no debes temer a los nuevos comienzos, tu resiliencia es el motor que transformará tus sueños en realidades tangibles. El Cosmos conspira a tu favor.

GÉMINIS: Tu naturaleza es la evolución constante y este breve paréntesis emocional es solo el combustible para tu próximo gran salto cuántico. Confía en tu capacidad de ver más allá de lo evidente y utiliza esa visión única para transformar la melancolía que produce la Luna en cuadratura en un impulso creativo sin precedentes.

CÁNCER: En este período, tienes que pensar bien las acciones que estás tomando, porque tienes una cuadratura con Marte. Eso hace que puedas estar tomando decisiones erradas que van a llevarte a tener consecuencias negativas. Debes tomarte un descanso. Relájate y cálmate para poder avanzar de la manera correcta y con tranquilidad. No permitas que nadie te apure ni te obligue a tomar decisiones apresuradas.

LEO: El Universo conspira a tu favor a través de un trígono positivo con Quirón, el sanador cósmico. Esta poderosa alineación te brinda la claridad necesaria para reconocer tus debilidades sin juicio y con ello, la oportunidad de transformarlas en fortalezas. Con la guía divina y una fe firme, podrás corregir lo que sea necesario y avanzar hacia un futuro más luminoso. Mantén viva la esperanza, estás en camino de saborear las dulzuras de la vida.

VIRGO: Hoy tienes un sextil positivo con júpiter y definitivamente Dios te apoya, él siempre está contigo ayudándote a crecer y desarrollarte. Te escucha en estos momentos y debes aprovechar esta gran conexión. Puedes ir a una iglesia o templo y arrodillarte. Conversar con Dios es una experiencia única que permite elevar tu espíritu al máximo nivel. Pide salud, protección para ti y toda tu familia. Dios te sigue abriendo caminos.

LIBRA: En este momento existe una oposición con Neptuno. Te están enviando energías negativas. Te están haciendo dudar de tu proceder. Hay una confusión creando grandes indecisiones. No estás seguro de lo que estás haciendo. Esta crisis te puede traer problemas graves dentro de tu vida. Debes estar más seguro en lo que haces y decirle al Universo que estás preparado para grandes retos.

ESCORPIO: Este es el momento, la Luna en trígono positivo te motiva a reclamar tu lugar y proyectar tus ambiciones con una seguridad renovada. No permitas que el pasado dicte tus límites. Tienes el mando para rediseñar tu realidad según tus deseos más nobles. Al purificar tu entorno y tus pensamientos, abres las puertas a una prosperidad que se manifestará en cada paso que des hacia tu nueva vida.

SAGITARIO: Hoy es una jornada privilegiada para recuperar tu centro y restaurar tu equilibrio interno. La Luna se encuentra en cuadratura con tu signo. Debes vaciar tu mente y tu espíritu de cargas generadas que molestan tu espacio. Después las nuevas bendiciones tocarán tu puerta. No subestimes el poder de este cierre de ciclo personal, la claridad que obtendrás será el cimiento de tus próximos éxitos.

CAPRICORNIO: Se presenta una cuadratura negativa con Marte. La situación no está muy bien que digamos. Parece que las decisiones que estás tomando no son las adecuadas ni tampoco son las correctas. Allí existen muchos errores y por supuesto los resultados son nefastos. Seguramente te encuentras muy afectado al ver que se perdió mucho tiempo y recursos para no lograr nada. Hay que ajustar y rectificar.

ACUARIO: Un poderoso sextil con Quirón se manifiesta en tu vida invitándote a reflexionar sobre tus procesos emocionales y a rectificar aquellos aspectos que aún pueden solventarse. Es un momento propicio para avanzar con determinación, dejando atrás lo que ya cumplió su ciclo. Transforma tus errores en aprendizajes y conviértete en una versión más integral de ti mismo. Quirón, como sanador, te guía en la superación las heridas.

PISCIS: Gracias a una conexión con la Luna pasando por tu signo, se activa y restablece tu equilibrio emocional. Confía en que este proceso de limpieza espiritual te devolverá la claridad necesaria para tomar decisiones basadas en el amor propio y la justicia. Deja que la serenidad de esta noche sea el bálsamo que restaure tu confianza y te guíe hacia un renacer lleno de gracia y plenitud. Libérate de las sombras del pasado y abre espacio para la luz.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

