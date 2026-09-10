Horóscopo del 10 de septiembre: Mucho cuidado con lo que expresas

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ARIES: Lilith te ayuda a través de un trígono y te obliga a confrontar a tus peores miedos para que sean vencidos. Tras esta conquista interior, se manifestará ante ti un ciclo de gloria tangible, donde la serenidad y un profundo sosiego serán los pilares de tu nueva realidad. Situación que antes parecía insuperable, en el futuro será una herramienta inquebrantable convirtiéndose en la nueva fortaleza para avanzar.

TAURO: La maravillosa Luna te está bendiciendo con un poderoso trígono positivo. Te sientes en óptimas condiciones y es el momento ideal para seguir avanzando con las estrategias ya señaladas para alcanzar tus metas. Estás viviendo momentos llenos de alegría y bienestar. Todo está saliendo de manera perfecta y se va a mantener por mucho tiempo más. Están bañado de buenas energías y nada les puede quitar la gloria.

GÉMINIS: Mucho cuidado con lo que expresas. Guarda silencio y no hables mal de nadie. Debes evitar los chismes a tu alrededor. Si escuchas algo, por favor no lo repitas. Estás con unas energías muy negativas, generadas por una cuadratura con el planeta Mercurio. La situación se puede complicar, es mejor que estés alerta y no te confundas por hablar de más. Hay que tener prudencia y sabiduría para evitar problemas.

CÁNCER: Estás bajo las influencias positivas de un sextil con la mágica Luna. Estás vibrando en energía poderosa que genera una fuerza interior enorme para ser usada a tu favor en tus actividades diarias. Es un día lleno de alegría y de gozo espiritual. Es importante hacer consciencia de esta ola de buena esencia para que no se malgaste en fiestas o celebraciones innecesarias. Mantén tu enfoque en tus metas y establece tu dirección.

LEO: Se manifiesta una poderosa conjunción con Júpiter, un tránsito que no solo te favorece en lo emocional y espiritual, sino que también actúa a nivel físico, apoyando la regeneración de tus células y fortaleciendo tu salud. Esta gran alineación te brinda una profunda paz interior y te invita a sostener este estado para generar una continuidad energética que favorezca tu bienestar integral. Es un momento ideal para avanzar.

VIRGO: Quizás te encuentres muy triste y melancólico por todo lo que ha sucedido en el pasado. La Luna se encuentra pasando por tu signo astrológico. Es importante cambiar de estado de ánimo y polarizar esas emociones. Deja atrás toda situación negativa y mira de frente el futuro que se avecina. Abraza las energías positivas que están por llegar a tu vida y bendice con agradecimiento tu nuevo camino lleno de paz interior.

LIBRA: Tienes un sextil positivo con Júpiter. Esta energía te ayuda mucho a levantar el ánimo y a pedir ayuda a las fuerzas positivas del Universo que te ayudan a seguir adelante. Ahora te sientes poderoso y fuerte. Te consideras querido y apoyado por el entorno. Vas a lograr todo en esta vida y el éxito, solo depende de tus decisiones. Es muy importante seguir en el camino de la evolución con entusiasmo, voluntad y optimismo.

ESCORPIO: El Sol te bendice en estos momentos con un sextil positivo extraordinario que te permite conectarte con fuerza y afianzarte con energía positiva en la vida. Con mucho optimismo, estás luchando grandes batallas, pero tu corazón es noble, fuerte y tiene unas experiencias enormes en la guerra, por lo tanto, rinde más y por ser un guerrero, ya has demostrado que eres un ser especial y ahora mereces la gloria.

SAGITARIO: La cuadratura con el Sol debilita tu vitalidad física, como si la luz se filtrara entre sombras internas que aún buscan resolución. A nivel emocional, emergen turbulencias que exigen atención, compasión y sanación. Este tránsito no es castigo, sino llamado a detenerte, respirar y reconectar con tu centro sagrado. Habla con Dios desde la verdad desnuda de tu alma. Entrégale tus cargas, dudas, heridas. Él escucha en el silencio, tus lágrimas y suspiros. Pide por tu salud física con humildad y fe.

CAPRICORNIO: Tu oposición con Marte indica un momento de gran tensión y desafío. Es fundamental que prestes atención a tus acciones y reflexiones con cautela. Existe la posibilidad que estés cometiendo errores significativos, por lo que hacer una pausa para evaluar y corregir el rumbo puede evitar mayores dificultades en el futuro. Actuar con honestidad y equilibrio te ayudará a comprender mejor la situación. Si consideras que es necesario pedir perdón, hazlo con sinceridad y apertura.

ACUARIO: Estudia siempre mejor la situación y trata de caminar por lo seguro. Busca la manera de estar estable y tranquilo. Estás viviendo una oposición negativa con Júpiter. Esta posición planetaria te indica que no es el momento para las especulaciones ni tampoco para los juegos de azar. No entres en ninguna actividad especulativa que carezca de elementos sólidos y firmes. Debes pisar tierra y evitar malos entendidos.

PISCIS: Tienes que cuidar mucho tu salud, porque tienes en estos momentos una cuadratura con Saturno. Esa cuadratura es muy negativa y debes prestarle más atención a las actividades que haces. Trata de comer mejor y también evitar excesos. Es muy importante que evites algún accidente, una caída, golpe o fractura. Alerta a cualquier situación negativa en tu vida a nivel físico.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin