Horóscopo del 11 de abril: No te aferres a lo que se desvaneció

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ARIES: Hay que cuidar la salud en estos días. Recuerda, tienes activo a Saturno pasando por tu signo astrológico. Te sientes obligado a tener mejores condiciones de bienestar integral. Es el momento para demostrarle al Universo que ya aprendiste la lección y no deseas volver a generar una nueva crisis. Todo lo contrario, ahora estás dispuesto a generar felicidad en tu vida. Se aprende por las buenas o por las malas.

TAURO: La Luna te envuelve con un sextil armonioso. Aprovecha esta claridad lunar para sanar cualquier viejo rencor y fortalecer los lazos que sostienen tu corazón. Al abrir tu alma a los demás, descubrirás que el amor compartido se multiplica y se convierte en tu refugio más seguro. El Universo desea recompensar tu capacidad de entrega.

GÉMINIS: La Luna se encuentra bajo una cuadratura y debes confiar en el proceso de renovación que el Cosmos te ofrece. Pronto comprenderás que este retiro emocional fue el preludio de tu mayor fortaleza. Recuerda que cada cicatriz es una lección de maestría que te otorga la prudencia necesaria para construir un futuro más sólido.

CÁNCER: Tienes activo un sextil positivo con Venus que te permite sentir el amor hacia los demás y brindar tu apoyo al entorno. Hay que ser empático y poder conectarte mejor con las personas de tu hábitat. Dar amor para recibir amor. Es la mejor recompensa energética que te permite activar un flujo positivo a través de esta posición planetaria que te ayuda a renovar tus sentimientos para optimizar la energía.

LEO: El Sol te abraza con un trígono luminoso infundiendo energía sanadora en cada célula de tu cuerpo. Es tiempo de reconstrucción, restaurar tu templo interior con fe y determinación. Lo más difícil ya ha quedado atrás. Ahora se abre el sendero para rediseñar tu vida desde el origen con nuevos códigos de luz. No te aferres a lo que se desvaneció. Honra el pasado como maestro, pero bendice con gratitud lo que está por manifestarse.

VIRGO: Estás atravesando una oposición con el Nodo Norte, lo que puede sumirte en un estado de confusión e incertidumbre. Se abren múltiples caminos ante ti y elegir no es tarea sencilla. Este es un punto de inflexión. Cualquier decisión que tomes ahora tendrá un impacto profundo y duradero en tu vida. Aunque el panorama parezca incierto, confía en que este proceso te está guiando hacia un cambio trascendental.

LIBRA: Estás viviendo una cuadratura negativa con Júpiter. Esta posición planetaria te indica que no es el momento para las especulaciones ni tampoco para los juegos de azar. Debes pisar tierra y evitar malos entendidos. No entres en ninguna actividad especulativa que carezca de elementos sólidos y firmes. Estudia siempre mejor la situación y trata de caminar por lo seguro. Busca la manera de estar estable y tranquilo.

ESCORPIO: Estás bajo la influencia de una cuadratura con Plutón, lo que sugiere la necesidad de prestar especial atención a tu salud y a tu bienestar interior. Es fundamental que observes con detenimiento cualquier señal que tu cuerpo o tus emociones estén manifestando. Un chequeo médico oportuno podría marcar la diferencia, así que no lo postergues. Escuchar a tu cuerpo y acudir a un especialista es un acto de amor propio.

SAGITARIO: Te sientes muy contrariado y desorientado por todo lo que estás viviendo. No hay una meta fija más allá de avanzar un día a la vez. Estás en una constante presión por sobrevivir. Está muy bien mantener el enfoque para que puedas salir adelante a pesar de tener todo complicado a tu alrededor. Tienes una cuadratura con el Nodo Norte y esa energía no te deja ver con nitidez tus metas.

CAPRICORNIO: Tienes una cuadratura con Quirón, hay una reflexión importante internamente y quizás estés buscando la manera de perdonar a tus seres queridos que en el pasado te pudieron haber hecho daño. También es trascendental perdonarte a ti mismo para que puedas avanzar, porque también tienes algo de responsabilidad por lo sucedido. No se puede evitar el compromiso. Dios no juega a los dados.

ACUARIO: Tienes un sextil positivo con Neptuno. Esta energía permite tener una conexión con Dios profunda y directa. Ahora se pueden superar todos los procesos negativos que estás viviendo. Tienes la fuerza de Dios para que puedas vencer todos los obstáculos. Dios está presente en tu vida y está dispuesto a luchar por ti en todas las batallas. Nadie podrá someterte y ya está garantizada la gloriosa vitoria.

PISCIS: La Luna al pasar por tu signo genera una liberación de experiencias que ya cumplieron su propósito en tu evolución. Al limpiar tu jardín interior de sentimientos negativos, permites que florezca la creatividad y la vanguardia que definen tu esencia. Confía en que al soltar el peso del pasado, tu espíritu ganará el impulso necesario para volar hacia los horizontes de libertad que siempre has soñado conquistar.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

