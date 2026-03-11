Horóscopo del 11 de marzo: Debes buscar la manera de evitar problemas

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Tienes activo un sextil positivo con Plutón. Los cambios y las transformaciones que estás haciendo en estos momentos son muy positivos. Estás viviendo días trascendentales y sumamente importantes en tu vida. El Universo te brinda una oportunidad excelente para que estés tranquilo, relajado y estable. Ejecuta tus planes con la plena confianza en que saldrán totalmente positivos con la ayuda de Dios.

TAURO: Esta semana se activa un sextil poderoso con Júpiter, otorgándote el respaldo cósmico necesario para superar cualquier obstáculo. Estás atravesando un periodo brillante, cargado de optimismo y realización. La fuerza del Universo está contigo, iluminando tu camino con posibilidades infinitas. Son las energías propicias para avanzar con firmeza, ritmo y propósito, logrando tus metas con renovada seguridad.

GÉMINIS: La cuadratura desfavorable con el Sol está afectando tu vitalidad física, generando un desgaste que también se refleja en el plano emocional. Este tránsito puede intensificar las tensiones internas, haciendo que todo parezca más difícil de lo habitual. Por ello, es fundamental que cultives la calma y busques paz dentro de ti. Dedica un momento para conectar con Dios, comparte tus inquietudes y abre espacio para la armonía en tu corazón. Tu salud física necesita atención y cuidado amoroso.

CÁNCER: En este instante cósmico, existe una oposición con la Luna. Es muy probable que te sientas mal o sencillamente no te sientas seguro de los cambios que estás realizando en tu vida. La situación se puede complicar un poco más. Estás pensando que las acciones que ejecutas no son las correctas. Lo importante es tomar decisiones y no quedar estático. Cualquier acción, sea buena o sea mala, es mejor que ninguna.

LEO: Se manifiesta un trígono positivo con Saturno. Esta poderosa energía te ayuda a seguir consolidando todas las actividades que estás teniendo en estos momentos. Ahora puedes asegurar tu vida de manera más positiva. El futuro te pertenece y todo lo que estás haciendo tendrán un impacto excelente en los próximos 7 años. Sigue adelante, sin perder tu enfoque. Por favor, no te distraigas y no malgastes la oportunidad.

VIRGO: Urano le da la bienvenida en tu vida a los cambios y a las transformaciones a través de un trígono positivo. El Universo quiere que sigas adelante y se produzca una evolución importante, para que continúes acercándote a un estado de mayor tranquilidad y calidad de vida. Es el momento, debes ser flexible para facilitar los procesos que vivirás, y así poder tener mejores resultados y definir tu futuro.

LIBRA: La suerte no está de tu parte. Es el momento de tener un poco más de calma y no arriesgar más de la cuenta. En estos instantes, estás bajo las energías negativas de Júpiter a través de una cuadratura que hace que la suerte se aleje de tu alma y no permita tu avance a la velocidad que deseas. Es mejor estar tranquilo por unos días para evitar males mayores. La vida también requiere de días llenos de paz interior.

ESCORPIO: Estás bajo la influencia de una cuadratura con Plutón, lo que sugiere la necesidad de prestar especial atención a tu salud y a tu bienestar interior. Es fundamental que observes con detenimiento cualquier señal que tu cuerpo o tus emociones estén manifestando. Un chequeo médico oportuno podría marcar la diferencia, así que no lo postergues. Escuchar a tu cuerpo y acudir a un especialista es un acto de amor propio.

SAGITARIO: Tienes trígono positivo con Saturno, ayudándote mucho a consolidar los proyectos que estabas ejecutando y ahora empiezan a dar sus frutos. Es el momento espectacular para seguir adelante de la mejor manera, con resultados concretos y beneficiosos para toda tu familia. Tienes que avanzar, porque tienes todos los caminos abiertos y sin obstáculos.

CAPRICORNIO: Continúa Mercurio retrógrado ayudándote mucho a deslastrarte del pasado y cerrar ciclos con todo el perdón y amor posible. También tienes un trígono positivo con Urano que facilita los cambios que estás ejecutando en estos momentos. Sabemos que no es fácil para ti, pero esos cambios eran necesarios para permitir tu nueva evolución y evitar el estancamiento. Dios te ayuda y te brinda su apoyo al bendecir tus pasos.

ACUARIO: Tienes un sextil positivo con Neptuno. Esta energía permite tener una conexión con Dios profunda y directa. Ahora se pueden superar todos los procesos negativos que estás viviendo. Tienes la fuerza de Dios para que puedas vencer todos los obstáculos. Dios está presente en tu vida y está dispuesto a luchar por ti en todas las batallas. Nadie podrá someterte y ya está garantizada la gloriosa vitoria.

PISCIS: Hoy cuentas con la bendición de un trígono positivo con Júpiter, una alineación que permite que todo fluya con mayor facilidad y armonía. Se están abriendo puertas importantes que traen consigo grandes oportunidades y es fundamental que estés atento para aprovecharlas. La suerte, la prosperidad y la abundancia tocan a tu puerta. El dinero puede llegar por distintas vías inesperadas.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

