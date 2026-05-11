Horóscopo del 11 de mayo: No permitas que las dudas del ayer frenen tu ímpetu actual

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: La Luna al pasar por tu signo genera una liberación de experiencias que ya cumplieron su propósito en tu evolución. Al limpiar tu jardín interior de sentimientos negativos, permites que florezca la creatividad y la vanguardia que definen tu esencia. Confía en que, al soltar el peso del pasado, tu espíritu ganará el impulso necesario para volar hacia los horizontes de libertad que siempre has soñado conquistar.

TAURO: Tienes en estos momentos activa una cuadratura con Plutón y debes cuidar más tu vida a nivel de la salud. Hay que estar pendiente de todo lo que sucede con respecto a tu ser interno. Es importante hacer un chequeo médico lo más pronto posible para descartar cualquier afección. Debes atender este llamado y comprender que con la salud no se juega. Siempre hay que mejorar en algo a nuestro cuerpo físico.

GÉMINIS: En estos instantes, tiene una cuadratura negativa con el Nodo Norte. El Universo te está obligando a realizar un plan de vida para desarrollar un futuro con una visión concreta y realista. Hay que despertar y activar todo de manera acelerada para no perder el tiempo. Existen buenas oportunidades, pero hay que aprovecharlas ahora mismo. Despierta y mantén la alerta para observar oportunidades.

CÁNCER: Tienes que tener mucho cuidado con la salud. Tienes una cuadratura negativa con Saturno. Debes evitar cualquier tipo de accidente, caída o golpe. Hay que estar alerta y tienes que prestar más atención. Resguarda en todo momento la salud física para evitar males mayores en tu vida con consecuencias inimaginables. Mantente despierto y activo de manera consciente y así evitas todo lo que pueda pasar.

LEO: Mercurio te enfrenta hoy con una cuadratura tensa, lo que puede generar malentendidos en conversaciones delicadas, especialmente con familiares cercanos. No es el momento ideal para abordar temas importantes. Lo más sabio será esperar al menos un mes, permitiendo que la energía se estabilice. Podrías verte envuelto en caminos confusos, cargados de tensión y posibles consecuencias negativas.

VIRGO: La cuadratura que presenta Venus genera conflictos en el amor. Mantén la fe en tu capacidad para restaurar la armonía, pronto el amor volverá a fluir con la suavidad y belleza que tanto valoras. Recuerda que tu naturaleza busca siempre la justicia y el equilibrio y este bache astrológico es solo una invitación a fortalecer los cimientos de tu relación. El futuro es más positivo y estable.

LIBRA: Tienes en estos momentos una oposición con Quirón. Es importante evaluar lo que se está manejando o lo que se está teniendo como resultados a nivel emocional, estás en una situación muy positivas. Sin embargo, te sientes muy mal, porque quieres o tenías unas expectativas muy altas y los resultados son muy pocos. Tienes que ajustarte a la realidad e igual celebrar los logros obtenidos.

ESCORPIO: Estás acoplado con las energías armoniosas de un trígono con el Nodo Norte, una alineación que te impulsa a avanzar con claridad hacia tu propósito de vida. Este tránsito te brinda la oportunidad de enfocarte en tus metas y proyectarte hacia el futuro con mayor determinación. Es momento de definir con honestidad qué deseas manifestar y construir un plan de vida alineado con la visión más auténtica de tu ser.

SAGITARIO: La armonía de un trígono con Saturno te bendice. Confía en la disciplina que has mantenido, ya que esa será la base de tu prosperidad a largo plazo. No permitas que las dudas del ayer frenen tu ímpetu actual, el Universo respalda cada una de tus ambiciones profundas. Mantén tu mirada en la meta y permite que la satisfacción del deber llene de paz tu hogar y tu corazón.

CAPRICORNIO: En este momento tienes una cuadratura negativa con Neptuno y tienes que cuidarte muy bien a nivel espiritual para evitar males mayores. Debes custodiar tu alma y cerrar tu campo áurico. Seguramente en estos momentos, estás recibiendo energías negativas de tu entorno y debes limpiarte a través de diferentes técnicas que existen. Puedes ejecutar la que sea más cómoda para ti. Luego verás los excelentes resultados.

ACUARIO: La sombra no es enemiga, es maestra. Lilith, hoy te hace un sextil positivo, brindándote una oportunidad de ver tu lado negativo y tus emociones más intensas. Estás en un momento donde puedes rectificar algunas emociones y modificar tus comportamientos. Puedes ver tu reflejo en el espejo y decidir si quieres esa imagen o estás dispuesto a ver otra. Lilith te ofrece abrir un portal para explorar con honestidad y coraje.

PISCIS: Existe un trígono positivo con Júpiter. que te ayuda ofreciéndote optimismo, fuerza y ganas de avanzar. Hoy se puede vencer cualquier obstáculo. Es una de las mejores posiciones planetarias para lograrlo. También, trae buena suerte. Sería muy interesante, si pudieras jugar al azar y quizás lograr un dinero extra positivo que permita continuar en la vida bajo mejores condiciones.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

