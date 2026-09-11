Horóscopo del 11 de septiembre: Hoy es un día excelente para resolver cualquier conflicto

ARIES: Se abren los caminos de la prosperidad y la abundancia. Es un momento especial, después de estar tanto tiempo fuera de la onda energética positiva. Ahora vienen experiencias excelentes para fortalecer tu espíritu. Se manifiestan en tu vida solo elementos positivos. Júpiter se junta con un trígono positivo para darte el impulso necesario y volver a volar y disfrutar de la libertad plena.

TAURO: Hoy es un día excelente para resolver cualquier conflicto. Está activo un trígono positivo con el planeta Mercurio, que es una herramienta poderosa de la comunicación. Esta energía está a tu favor y te permite avanzar con ella para solucionar cualquier situación que amérite el diálogo. Es mejor dejar atrás situaciones que no tienen ninguna importancia y que generan conflicto. Suelta, perdona, libera y avanza de manera más positiva.

GÉMINIS: Definitivamente hoy te encuentras bajo una circunstancia bastante difícil. Tienes una cuadratura al Sol. Las situaciones en el amor son complicadas al punto de pensar que la única solución es terminar la relación para siempre. Parece que lo mejor es lograr una ruptura de manera civilizada. Piénsalo bien y después toma la decisión correcta de acuerdo a tu corazón y tu bienestar. Dios te bendiga.

CÁNCER: El Sol te bendice en estos momentos con un sextil positivo extraordinario que te permite conectarte con tu ser interno, renovando tus energías positivas y dándote mucho optimismo. Tu corazón es noble y fuerte. Tienes mucha experiencia en batallas, donde te llenaste de gloria. Ya has demostrado que eres un ser especial y ahora mereces la victoria. Ya pasó lo más difícil y viene lo mejor.

LEO: Hoy tienes un poderoso sextil positivo con Venus. El planeta del amor seguramente te bendice y te permite vivir momentos especiales en el amor. Podrás compartir con tu pareja al máximo en una noche especial donde se desborden los placeres de la vida. Debes aprovechar y organizar algo especial para disfrutar esta energía positiva de Venus. El amor está presente en tu vida y espero lo valores.

VIRGO: El planeta Mercurio está en tu signo astrológico y ahora todo se dinamiza con gran fuerza. Debes aprovechar para avanzar todo lo que puedas y así lograr grandes progresos. Dios te está ayudando para que puedas resolver todos los asuntos que estaban pendientes. Alerta de no perder el tiempo en actividades que te desenfoquen y se pierda este momento lleno de aceleración energética positiva.

LIBRA: Confía plenamente en tu visión, el cielo está conspirando para convertir tus anhelos en realidades tangibles y duraderas. Recibes ayuda de un sextil armónico con Lilith para caminar por el sendero de la luz con la seguridad absoluta de quien se sabe respaldado por la fe y la protección de Dios Todopoderoso. Reconoce que tu fuerza no solo reside en la armonía, sino en la valentía de reclamar el lugar que te corresponde por derecho de conciencia.

ESCORPIO: Todo empieza a fluir a pesar de todo lo negativo que está pasando en tu vida. El planeta Mercurio te está ayudando inmensamente con un sextil positivo. Esta fuerza te nivela un poco y permite tu avance dentro del camino nebuloso en el cual te encuentras. Te felicitamos por tu fuerza y ganas de salir adelante frente a todas las dificultades. Lo estás logrando y ya estás cerca de alcanzar la gloria, por eso, no puedes dejar de progresar.

SAGITARIO: Es el momento de guardar silencio y no meterse en problemas hablando de más o entrando en chismes que no dejan ningún beneficio. Debes estar alerta y no difamar a nadie para evitar males mayores innecesarios. Estás bajo las energías negativas de una cuadratura con Mercurio. Las comunicaciones están muy complicadas y es mejor no emitir opiniones que después te lleven a conflictos. Es mejor escuchar que expresar tu sentir.

CAPRICORNIO: Tiene un trígono positivo con Quirón. Tienes que hacerte algunas preguntas. ¿Estoy haciendo lo correcto con mi vida? ¿Qué resultados tengo hasta ahora? ¿Requiero hacer cambios en la actualidad? ¿Estoy conforme con lo que tengo? Son muchas preguntas, pero es necesario que las respondas y evalúes tus propias respuestas. La vida se está consumiendo y todavía hay tiempo para cambiar lo que vives.

ACUARIO: Hoy es un día muy emotivo. Posiblemente te equilibres a nivel espiritual. Se desarrolla el amor propio con un trígono positivo con Venus. Es muy importante para ti disfrutar de estas energías tan intensas para que puedas amarte a ti mismo, valorarte y ser feliz. Debes quererte a ti por encima de todas las otras personas de tu entorno. Una vez, ya centrado en ti, podrás ayudar a los demás.

PISCIS: Debes entrar en acción y no quedarte estancando, lamentándote de tus males. Apaláncate en las energías de Marte que te están haciendo un trígono positivo excelente para salir adelante y comenzar a ser un triunfador. La vida es dura, pero es más dura si no se hace nada para cambiar la realidad. ¿Hasta cuando vas a estar así, en ese estado emocional? ¿Qué requieres para salir adelante y cambiar todo? Es ahora o nunca.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin