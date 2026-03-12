Horóscopo del 12 de marzo: Tienes que cultivar más la tolerancia

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Se activó un sextil positivo con la Luna. Hoy te estás conectando muy bien con esa energía para avanzar y crecer. Tu espíritu se siente más renovado, tranquilo y relajado. Ahora se te permite acelerar el proceso evolutivo y convertirte en otro ser, subiendo al siguiente nivel. Las experiencias recibidas durante los últimos tres años han sido muy fuertes, pero han logrado una transformación increíblemente en tu ser.

TAURO: Existe una cuadratura negativa con la Luna. Estás triste y debes calmarte, relajarte y buscar más paz en tu interior. Hay que comprender que hay malos momentos y que estos pasan rápidamente y no son permanentes. Tienes que cultivar más la tolerancia y no reaccionar de manera tan impulsiva. Sería muy bueno si puedes aguantar un poco la presión y así avanzar en tu camino sin tantos tropiezos.

GÉMINIS: No te está gustando los resultados de tus últimas acciones de cambios en tu vida. Vas a tener que hacer nuevos ajustes para cambiar y mejorar. Estás pasando por momentos muy difíciles con una cuadratura negativa con el Nodo Norte. Sabes que tienes que hacer transformaciones, pero no sabes exactamente lo que debes realizar. Te falta experiencia y es casi seguro que requieras ayuda de personas más sabias.

CÁNCER: Un poderoso sextil con el planeta Urano te está proponiendo grandes cambios en tu vida personal. Sabemos que ya estás haciendo muchos ajustes, pero se requieren de más transformaciones para que puedas entrar en un nuevo periodo. Estarás en poco tiempo en otro nivel con más calidad de vida. Deja el pasado y facilita los nuevos movimientos a través del desarrollo en ti. Suelta perdona y avanza.

LEO: En estos instantes te puedes conectar muy bien con Dios y conversar con él. Toma un tiempo para hablar con franqueza y entrégale tu corazón para que él pueda ver tu nivel espiritual y te pueda ayudar a evolucionar. Tienes un trígono positivo con Neptuno y debes lograr una evolución espiritual importante. Estás viviendo días llenos de gloria. En el futuro, recordarás estos días como especiales y muy sutiles para crecer.

VIRGO: Debes dejar de huir de tu propia historia, permitirás que la luz de la consciencia disuelva la confusión que hoy nubla tu camino. Acepta la cuadratura con Lilith como un rito de iniciación hacia una mayor madurez espiritual, donde la honestidad contigo mismo se convierta en tu puerto más seguro.

LIBRA: Tienes activa una cuadratura negativa con la Luna. Tus emociones están en total desequilibrio y te causa mucho daño. Debes calmarte y analizar mejor la situación. Hay momentos en los que piensas que tienes todo controlado y realmente no es así. Revisa tus acciones y observa los resultados, tienes que hacer ajustes y lograr corregir tu camino para vivir con más paz en tu corazón.

ESCORPIO: Existe un trígono positivo con Júpiter que te ayuda ofreciéndote optimismo, fuerza y ganas de avanzar. Hoy se puede vencer cualquier obstáculo. Es una de las mejores posiciones planetarias para lograrlo. También trae buena suerte. Sería muy interesante si pudieras jugar al azar y quizás lograr un dinero extra positivo que permita continuar en la vida bajo mejores condiciones.

SAGITARIO: En estos intervalos tienes un trígono positivo con Neptuno. Esta energía facilita la conexión espiritual con Dios y hace que puedas tener incluso contacto con seres de otras dimensiones como Ángeles, Arcángeles, Serafines y Querubines. También, pudieras tener contacto con tus ancestros ya fallecidos. Es un momento ideal para conversar con ellos y tener un contacto positivo. Tómate cinco minutos para orar.

CAPRICORNIO: La cuadratura negativa con Saturno te está afectando fuertemente la salud y te quita mucha energía vital. Debes estar alerta para evitar males mayores. Todavía estás en un periodo de alerta que debes establecer de manera permanente. No puedes bajar la guardia para garantizar tu bienestar. Deja atrás las actividades que pongan en peligro tu integridad física. Es mejor prevenir que lamentar.

ACUARIO: La Luna te visita en estos momentos y pasa por tu signo astrológico. Te brinda ayuda y genera en tu vida emociones positivas en busca de un equilibrio interior. Estas energías te permiten tener sosiego y más paz en tu corazón. Es un día especial donde te debes conectar de manera positiva y avanzar desde el punto de vista emocional. Cuando se logra alcanzar la calma, se inicia el proceso de cambio de nivelación corporal.

PISCIS: El Sol está transitando por tu signo astrológico, trayendo consigo una energía de calma, paz y equilibrio. La luminaria más poderosa del firmamento te acompaña y te impulsa a seguir adelante, dejando atrás el peso del pasado reciente. Este es un momento propicio para reconectarte con Dios y trabajar en tus emociones más profundas, con el fin de superar la crisis y alcanzar una verdadera estabilización interior. Es tiempo de dar lo mejor de ti.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

