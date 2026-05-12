Horóscopo del 12 de mayo: Es mejor prevenir que lamentar

ARIES: La gran conjunción de Neptuno abre un portal sublime hacia otras dimensiones, donde el velo entre lo humano y lo divino se disuelve. Tu sensibilidad se eleva, permitiéndote entrar en contacto directo con la fuente con Dios y con las jerarquías celestiales. Este tránsito favorece la oración profunda, la canalización espiritual y la entrega amorosa. Es momento de hacer peticiones desde el corazón, sabiendo que serán escuchadas.
TAURO: Hoy estás bajo la influencia de un sextil positivo con Júpiter y sin duda, Dios te acompaña. Su presencia amorosa te sostiene, guiándote en tu crecimiento y desarrollo personal. Él te escucha con especial atención y es una oportunidad sagrada para fortalecer tu conexión con lo divino. Si lo sientes en tu corazón, acércate a un templo o iglesia, arrodíllate con humildad y abre tu alma en oración.
GÉMINIS: Un grandioso sextil positivo con Quirón se hace presente en tu vida para que reflexiones sobre tus procesos emocionales y puedes rectificar algunos elementos para mejorar tu vida. Es el momento ideal para seguir adelante y continuar avanzando con fuerza. Modifica tus errores para ser cada día mejor ser humano. Quirón siempre ayuda a superar los procesos del pasado e identificar las enseñanzas superiores.
CÁNCER: En este momento estás bajo la influencia de una cuadratura desafiante con Neptuno, lo que requiere especial atención a tu bienestar espiritual. Es fundamental que protejas tu energía, cierres tu campo áurico y te mantengas en sintonía con tu centro interior. Es probable que estés absorbiendo energías densas del entorno, por lo que una limpieza energética se vuelve esencial. Existen diversas técnicas elige la que más resuene contigo.
LEO: Tu sensibilidad es el radar que te permitirá detectar las oportunidades doradas que manifiesta un sextil armónico de Urano. Este tránsito sabe que el destino te conduce invariablemente hacia un puerto de absoluta seguridad. Al abrazar la incertidumbre con fe, transformas el caos en una sinfonía de posibilidades que elevarán tu alma a niveles de plenitud nunca antes experimentados.
VIRGO: Existe una cuadratura negativa con Urano. Digamos en estos instantes estás perdiendo mucha energía a nivel emocional y eso tiene una repercusión negativa a nivel físico. Tu estado de ánimo está muy afectado y tu poca vitalidad te lleva a realizar un alto para buscar un equilibrio necesario y volver a ser una persona estable, segura y tranquila con el apoyo de Dios.
LIBRA: Después de mucho tiempo, te sientes seguro y estable gracias a un trígono con venus. En gran parte, es por tu madurez que ahora se ve reflejada en tus acciones. Ya pudiste comprender que la mayor estabilidad está en la familia. Hay que celebrar que tu despertar se ha manifestado de manera definitiva. Te felicitamos al ver que has progresado y que incluso pudieras mejorar aún más.
ESCORPIO: Existe una poderosa y negativa cuadratura con Plutón, debes cuidar más tu vida a nivel de la salud y estar pendiente de todo lo que sucede con respecto a tu ser interno. Es significativo hacerse un chequeo médico lo más pronto posible, para descartar cualquier afección. Conviene prestarle más atención e ir al especialista lo antes posible. ¡Con la salud no se juega!
SAGITARIO: En estos momentos te puedes conectar muy bien con Dios y conversa con él a través de un trígono positivo con Neptuno. Siéntate cinco minutos y conversa sobre tus problemas, personales, situaciones y procesos emocionales. Avanza en temas que te tienen desconcertado y así poder lograr de nuevo una estabilidad espiritual, emocional necesaria para tu vida anímica. Todo se puede solucionar con la ayuda del cielo.
CAPRICORNIO: Tienes que tener mucho cuidado, porque estás bajo las influencias negativas de Saturno a través de una cuadratura y no te es bueno para la salud. Cuida al máximo tu energía vital y evita los riesgos a tu integridad. Es muy importante estar alerta para no complicar aún más tu vida. Siempre es muy bueno mantener un estado consciente y aléjate de cualquier peligro. Es mejor prevenir que lamentar.
ACUARIO: Mercurio te azota con una cuadratura negativa y no es un buen día para conversar temas importantes con tus familiares más directos. Es mejor dejar pasar un mes para mejorar está energía. De lo contrario, te tocará andar por caminos escabrosos, que pudieran ocasionar situaciones muy difíciles con repercusiones negativas en tu vida. Es el momento de reaccionar y retomar el camino de la gloria.
PISCIS: El viento sopla a tu favor y el Sol te bendice, dándote la bienvenida a un nuevo comienzo. En este momento, estás bajo la influencia de un sextil positivo con el Sol, lo que marca un giro favorable en tus circunstancias. Ahora puedes avanzar con mayor fluidez, con el astro rey iluminando tu camino. El futuro te pertenece, y si mantienes este ritmo, grandes bendiciones y una profunda evolución personal estarán al alcance de tu vida.
Por Arturo Acosta
@arturoacostamerlin