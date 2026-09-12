Horóscopo del 12 de septiembre: Todo comienza a fluir con una sincronía extraordinaria

ARIES: En estos instantes debes aprovechar la energía poderosa de Plutón que te está ayudando con un sextil positivo espectacular y está propiciando cambios y transformaciones profundas en tu vida. Quizás en tu vida estés viviendo momentos históricos donde puedes avanzar a mayor velocidad. Todos a tu alrededor quedarán asombrados por tus nuevos avances. Es importante ser flexible y adaptarse.

TAURO: Estás viviendo una cuadratura negativa con Júpiter. Esta posición planetaria te indica que no es el momento para las especulaciones ni tampoco para los juegos de azar. Debes pisar tierra y evitar malos entendidos. No entres en ninguna actividad especulativa que carezca de elementos sólidos y firmes. Estudia siempre mejor la situación y trata de caminar por lo seguro. Busca la manera de estar estable y tranquilo.

GÉMINIS: Hoy tenemos un sextil positivo con Saturno. La energía más poderosa del sistema planetario te bendice y te da firmeza para que sigas adelante. Ahora recibes ayuda y te indican el camino que debes transitar. Adicionalmente, tienes un trígono positivo con la Luna que también te nivela emocionalmente. El Universo te da fuerzas para seguir adelante y lograr grandes beneficios en el futuro inmediato.

CÁNCER: Estás recibiendo ayuda de un sextil armónico con Mercurio. No temas abrir tu corazón y solicitar la fortaleza necesaria para transmutar el peso de estos días convirtiendo todo en un proceso de crecimiento. Al aceptar con amor los procesos actuales, permites que la paz se instale en tu espíritu. Todo lo que está por manifestarse es para tu mayor bien, alineándote perfectamente con el propósito divino y el camino del Señor.

LEO: Se activó un sextil positivo con Urano. El planeta de las transformaciones rápidas te bendice y te ayuda a procesar los cambios actuales que requieres en tu vida. Tienes que estar muy alerta y positivo para identificar esos nuevos cambios que debes procesar con la mejor actitud. Trata de ser flexible para que todo sea más fácil y con mejor adaptación. Es el instante más efectivo para llevar a cabo modificaciones.

VIRGO: Estás bajo la influencia de un trígono positivo con Quirón, el sanador herido del zodiaco, y esta energía te invita a mirar hacia adentro con honestidad y compasión. Es el momento perfecto para hacerte preguntas esenciales: ¿Estoy haciendo lo correcto con mi vida? ¿Qué resultados he obtenido hasta ahora? ¿Necesito hacer cambios en este momento? ¿Estoy realmente conforme con lo que tengo y con quién soy?

LIBRA: Hay que prestarle más atención a la salud en estos momentos. Saturno está en oposición negativa y quizás no sea uno de los mejores momentos para ti y deberías ir al médico. Es importante tener ciertas opiniones nuevas y más positivas sobre tu vida. Hay que verificar qué es lo que está pasando y buscar el origen de tu desequilibrio a nivel físico. Quizás todavía tengamos tiempo para poder ayudarte y restablecer el equilibrio en tu cuerpo.

ESCORPIO: Actualmente transitas por una cuadratura con Plutón. Escucha el susurro de tu cuerpo antes de que se convierta en un grito. Al honrar tu salud, permites que la energía se transforme positivamente. Es momento de establecer hábitos que nutran tu vitalidad y soltar cargas emocionales que podrían estar somatizando en tu organismo.

SAGITARIO: Este proceso de introspección que genera la conjunción de Lilith en tu signo es el preludio de una expansión sin precedentes donde tu libertad ya no estará condicionada por impulsos inconscientes. Al purificar estos procesos internos, despejas los obstáculos que impedían la manifestación de tus ideales más elevados. Confía en este renacimiento espiritual que fortalecerá tu fe y el propósito de tu existencia.

CAPRICORNIO: Debes mantenerte bastante alerta. Tienes una cuadratura con Venus, el planeta del amor. No es positivo en estos momentos estar discutiendo con la pareja. Es muy lamentable que tengas una relación tóxica, debes cerrar ciclos y no permitir que se siga degradando la relación. Ya la situación es insoportable y requiere acciones contundentes. Es mejor dejar libre y seguir adelante.

ACUARIO: Urano te favorece con un trígono espectacular, trayendo cambios que se manifiestan con fuerza, claridad y propósito. Todo comienza a fluir con una sincronía extraordinaria. Esta energía te impulsa a renovar tu entorno, transformar tus hábitos y expandir tu visión de vida, siempre guiado por el amor consciente. Tus valores se convierten en brújula, y tu ética, en herramienta de creación. Lo que hoy decides puede marcar el inicio de un ciclo profundamente liberador.

PISCIS: Existen estos momentos una oposición con el Sol, debes guardar un poco mejor tu energía y evitar algún desgaste físico importante. También cuida más tu salud a través de la alimentación para recuperar las fuerzas de la vida que te permite poder avanzar mejor y tener mayor vitalidad. No ignores este mensaje que es importante para el bienestar.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin