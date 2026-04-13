Horóscopo del 13 de abril: Permite que tu luz interior ilumine tu camino

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Quirón te quiere enseñar donde están tus fallas para que las puedas corregir de una manera fácil y sencilla. Presta atención a las señales de la vida para que rectifiques y puedas de manera inmediata resolver sin perder tiempo y así buscar excelentes caminos llenos de luz. Debes abrirte a recibir información por diferentes canales de comunicación. Hay que escuchar lo que te dice el entorno y reflexionar en silencio.

TAURO: Empieza a mejorar un poco tu situación sobre todo a nivel del amor. Venus está recorriendo tu signo astrológico y esto hace que las energías puedan fluir de manera más fácil en tu vida. Es importante hacer un análisis de la calidad del amor que le brindas a los demás miembros de tu familia. Así podrás hacer ajustes en el intercambio energético y lograr incluso tener más amor propio.

GÉMINIS: Alinea tu voluntad con la corriente del destino que te activa un trígono con Plutón y descubrirás que el caos aparente es solo el preludio de un orden mucho más elevado. Entiende que soltar lo viejo no es una pérdida, sino el espacio necesario para que florezca tu verdadero potencial. Confía en tu capacidad de renacer, lo que hoy parece una crisis, mañana será la base de tu mayor fortaleza.

CÁNCER: Este es el momento, la Luna en trígono positivo te motiva a reclamar tu lugar y proyectar tus ambiciones con una seguridad renovada. No permitas que el pasado dicte tus límites. Tienes el mando para rediseñar tu realidad según tus deseos más nobles. Al purificar tu entorno y tus pensamientos, abres las puertas a una prosperidad que se manifestará en cada paso que des hacia tu nueva vida.

LEO: Te enfrentas a una oposición con Plutón, al desafiar tus sombras con valentía, disolverás los bloqueos que impedían tu expansión y recuperarás el trono de tu propia vida. No veas esta crisis como un castigo, sino como una purificación necesaria para que surja tu versión más auténtica y poderosa.

VIRGO: La Luna posicionada en tu signo opuesto genera una fluctuación que altera tu equilibrio interno. Mantén la calma y resguarda tu fuego interior, pues muy pronto el firmamento se alineará nuevamente para devolverte el protagonismo y la gloria que te pertenecen por derecho propio. Utiliza este tiempo de introspección para observar tus sombras y aprender de aquello que el ruido del éxito no te deja ver.

LIBRA: Hoy tienes activo un poderoso trígono positivo con Venus. Es espectacular y muy buen momento para salir en pareja, para compartir y activar todo lo que es el amor en tu vida. Disfruta al máximo con tu par y en caso tal que seas soltero, debes avanzar y buscar la manera de estrechar lazos de amor con esa persona, que ya sabes que podría ser especial para ti. En todos los escenarios, el amor se manifiesta y hace presente.

ESCORPIO: Permite que tu luz interior ilumine tu camino. Tu éxito actual es el reflejo de una alineación perfecta entre tu voluntad y el propósito universal. La Luna forma un trígono armonioso con tu ser para que avances de manera equilibrada. En el futuro, podrás servirle de guía para quienes te rodean. Mantén la imagen de ejemplo ideal.

SAGITARIO: Lilith hacen una conjunción dentro de tu signo astrológico, brindándote la oportunidad de mirar tu sombra y ver tus emociones más negativas para que puedas mejorar tu vida. Modificando esos procesos oscuros de tu alma, podrías evolucionar. Debes optimar tu estilo de vida, más sano y puedas avanzar en la vida de manera más positiva. Es importante dar gracias a Dios, por la oportunidad que te brinda de ver tus lados oscuros.

CAPRICORNIO: El Universo desea recompensar tu capacidad de entrega, despejando el terreno para que la abundancia emocional eche raíces profundas en tu vida. La Luna aporta un sextil positivo y este tránsito no solo suaviza las relaciones, sino que te otorga una paz interior que se reflejará en la solidez de tus proyectos personales. Confía en la delicadeza de este ciclo; la armonía que siembres hoy será la base de tu éxito mañana.

ACUARIO: Está activo un sextil positivo con Marte. Súper excelentes energías para avanzar con fuerza y sin miedos. La vida te deja otra vez libre para que puedas avanzar con rapidez, como a ti te gusta, así se lograrán los objetivos de manera acelerada. Hay que tomar acciones concretas para mejorar tu vida a nivel emocional. El Universo quiere de ti acciones precisas donde se puedan ver de inmediato los resultados.

PISCIS: La Luna se establece en tu signo y actúa como un catalizador perfecto para que tu comunicación fluya con autenticidad, abriendo puertas que antes parecían cerradas. Al canalizar esta serenidad interior, lograrás transformar el caos de las tareas pendientes en una estructura sólida de progreso. No permitas que la distracción disperse tu energía; mantén el enfoque en tus metas y verás cómo prosperas.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin