Horóscopo del 13 de febrero: El viento sopla a tu favor

ARIES: Bendiciones para ti en este día hermoso, donde el planeta Marte te bendice con un sextil positivo que viene a refrescar tu cuerpo y a darte energía extra para que sigas adelante. Es importante avanzar y no prestar atención a las personas negativas que están a tu alrededor. Hay que seguir trabajando en tu desarrollo, apenas estás comenzado. Déjate fluir y confía en Dios que nunca te abandona y siempre está a tu lado.

TAURO: Estás muy intenso con una cuadratura negativa con Marte. Es posible que las acciones que tienes pensado ejecutar estén erradas y es el momento de rectificarlas. Mejor hay que chequear, revisar y organizar todo. Observa lo que estás haciendo para que puedas tener mejores resultados y menos equivocaciones. Los errores se pagan caros, con tiempo, que es lo más valioso que tenemos en esta vida.

GÉMINIS: Plutón te ayuda para avanzar y poder vencer todos los impedimentos. Tienes un trígono positivo con el planeta de las transformaciones y de los cambios oscuros. Esta energía es buena para ti y debes seguir creciendo con fuerza y pasos firmes. En los próximos meses se lograrán abrir las puertas para que puedas entrar a una nueva etapa de mejor calidad de vida para ti.

CÁNCER: El planeta Mercurio te está ayudando para que sigas avanzando con un poderoso trígono positivo. Este es el momento adecuado para avanzar y poner en marcha el plan de acción que ya tenías en mente. Ahora el viento sopla a tu favor y tienes luz verde en su máximo nivel. La vida te está abriendo los caminos, pero debes estar listo para aprovechar las oportunidades que tienes ahora. Atento y busca resolverlos.

LEO: Existe una oposición con Plutón. Lamentablemente tu estado emocional se altera y crees que definitivamente no vale la pena hacer lo que estás ejecutando. Está totalmente errad, porque si es malo, aprende de los errores y si es bueno, celebra tus acciones. Todo es un aprendizaje y es importante verlo desde ese punto de vista. De eso se trata la vida, de aprender y evolucionar.

VIRGO: Todos los caminos parecen abrirse al mismo tiempo y elegir uno no es tarea fácil. Estás cruzando una oposición con el Nodo Norte, lo que te sitúa en un proceso de gran confusión e incertidumbre. Esta encrucijada puede sentirse abrumadora, pero también es profundamente significativa. Lo que decidas ahora marcará un antes y un después en tu vida. Estás frente a un momento trascendental en tu evolución personal y espiritual.

LIBRA: Plutón te ayuda en estos momentos para salir adelante y poder vencer todos los obstáculos. Tienes un trígono positivo con el planeta de las transformaciones y eso es muy bueno para ti. Dios te ayuda para que sigas evolucionando y avances dando pasos fuertes en el camino que te llevará a un futuro lleno de gloria.

ESCORPIO: Hoy estás bajo las influencias de una cuadratura negativa con Marte. Tienes que tener mucho cuidado con las acciones que ejecutas en estos momentos. Piénsalo bien antes de efectuar algún cambio. Te exhorto a que puedas hacer un análisis profundo de lo que está pasando en tu vida y así puedas evaluar para después realizar cambios en busca de mejores resultados. Ten un poco de calma para evitar errores.

SAGITARIO: Tienes activo un sextil positivo con Plutón. Los cambios y las transformaciones que estás haciendo en estos momentos son muy positivos. Estás viviendo días trascendentales y sumamente importante en tu vida. El Universo te brinda una oportunidad excelente para que estés tranquilo, relajado y estable. Ejecuta tus planes con la plena confianza en que saldrán totalmente positivos con la ayuda de Dios.

CAPRICORNIO: En el día de hoy tienes un sextil positivo con Mercurio. Aprovecha esta tregua celestial para limpiar tu camino de asperezas y proyectar una imagen de liderazgo basada en el entendimiento mutuo. Al integrar la escucha activa en tus conversaciones, descubrirás verdades que facilitarán una reconciliación profunda y duradera. No subestimes el poder de una palabra dicha a tiempo para sanar vínculos que creías fracturados.

ACUARIO: ¡Vamos con todo! Sigue adelante, eso es lo que indica el planeta Marte. Recuerda que es el planeta de la acción y eso te lleva a empujarte, sin miedo con acciones concretas al siguiente nivel. Olvídate de los fracasos del pasado y ahora, enfócate en el futuro; en lo que se puede lograr para avanzar. Dios abre las oportunidades para crecer en todos los sentidos. Debes enfocarte en decidir lo que debes mejorar en tu vida.

PISCIS: El planeta Mercurio está pasando por tu signo y debes aprovechar esta lucidez para comunicar tus ideas más visionarias, pues tu palabra tiene hoy el poder de abrir puertas que antes parecían selladas. Mantén tu mente abierta a las señales del entorno; el Universo te está entregando las claves para diseñar el futuro que siempre has soñado. Tu originalidad será el motor que acelere la manifestación de tus proyectos.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

