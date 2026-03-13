Horóscopo del 13 de marzo: No sigas invirtiendo tiempo en actividades que no aportan valor a tu vida

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Excelente momento a nivel emocional y ahora debes avanzar de manera acelerada para aprovechar el buen instante que vives. Ya superaste grandes batallas y eres un súper campeón. ¡Prepárate! porque pronto volverás a entrar en guerra, donde el planeta Saturno va a mantenerse en tu signo para revisar todo en tu vida y donde te encuentre una falla, te la hará ver, para que rectifiques y logres ser mejor cada día.

TAURO: Tienes en estos momentos una cuadratura con Plutón, debes cuidar un poco más tu vida a nivel de la salud y estar pendiente de todo lo que sucede con respecto a tu ser interno. Es importantísimo hacerse un chequeo médico lo más pronto posible, para descartar cualquier afección. Convendría prestarle más atención e ir al especialista lo antes posible. ¡Con la salud no se juega!

GÉMINIS: Está activo el día de hoy un trígono positivo con la Luna. Esta energía te beneficia para equilibrar tus emociones internas y poder avanzar en la conquista de tus metas. Tienes un apoyo emocional positivo que te permite poder surgir de manera acelerada. Cada día mejor alineado para lograr grandes beneficios. Una vez más, puedes salir adelante con altos niveles de excelencia. Dios te bendiga.

CÁNCER: En estos momentos debes establecer un período de calma para poder analizar lo que estás haciendo ahora y lo que hiciste en el pasado reciente, para saber si en verdad estás transitando por un buen camino o si estás desviado y alejado de tus objetivos. Existe una cuadratura negativa con Quirón y esta energía busca que tu mirada se enfoque en tu interior para evaluar y mejorar.

LEO: Tienen una oposición negativa con la Luna. No es muy favorable a nivel emocional. Está pasando por un momento difícil. La situación va a mejorar en los próximos días. Nada es permanente y todo se mueve de manera continua. Cálmate y piensa qué debes hacer para mejorar lo que vives en la actualidad. Seguro te llegan varias ideas. Pon en acción la que más te guste o te parezca más coherente para tener mejores resultados.

VIRGO: Estás bajo la influencia de una oposición negativa con Marte, el planeta de la acción. Esta energía puede generar bloqueos, impulsividad o falta de dirección. Marte no te está apoyando ahora, por lo que es fundamental que identifiques las fallas en tu camino para poder corregirlas y obtener mejores resultados. No sigas invirtiendo tiempo en actividades que no aportan valor a tu vida. Enfócate con mayor claridad y mantente alerta.

LIBRA: En este momento, tienes una oposición con Neptuno. Debes cultivar más la conexión con el Universo y con las entidades positivas que existen en diferentes dimensiones. Actividad que te permite seguir avanzando de manera fácil. Sin el apoyo del mundo espiritual, sería muy difícil la evolución. Es algo muy nefasto para tu vida estar sin la presencia de Dios. Todo fluye con las energías positivas y sin Dios, es imposible el avance.

ESCORPIO: La Luna te hace un trígono positivo espectacular. Esta energía te da la oportunidad de tener más calma, sosiego y paz. Recuerda que estás viviendo momentos de transformaciones. Debes buscar la forma de calmarte para tomar mejores decisiones desde un punto de vista más positivo. Debes demostrarle al Universo que ahora eres un ser con mayor madurez para cometer menos errores.

SAGITARIO: El Universo conspira a tu favor a través de un trígono positivo con Quirón, el sanador cósmico. Esta poderosa alineación te brinda la claridad necesaria para reconocer tus debilidades sin juicio y con ello, la oportunidad de transformarlas en fortalezas. Con la guía divina y una fe firme, podrás corregir lo que sea necesario y avanzar hacia un futuro más luminoso. Mantén viva la esperanza, estás en camino de saborear las dulzuras de la vida.

CAPRICORNIO: No estés inventando por allí a nivel espiritual. Existen muchas personas negativas que no quieren lo mejor para ti, ni mucho menos desean tu evolución. Esas personas falsas, deben ser eliminadas de tu vida. Debes apartarte de manera inmediata. Abre los ojos y efectúa la acción correcta para tener un mejor futuro. Ahora mismo, estás bajo las influencias negativas de una cuadratura con Neptuno y debes despertar.

ACUARIO: Dios te bendice y te otorga un sextil positivo con Saturno para que tengas solidez y firmeza en la vida. Tienes que buscar una estabilidad para continuar creciendo a buena velocidad. El Universo te ayuda, pero tú también debes buscar entrar en acción para facilitar el proceso de cambio y así convertirte en un nuevo ser. Debes aprovechar estas grandes influencias para resolver y avanzar en la vida.

PISCIS: Tienes que resolver los temas que están pendientes por allí y quedaron rezagados. Estás teniendo un tránsito del planeta Marte por tu signo astrológico y esa energía te ayuda a desarrollarte para avanzar. Es el momento para poner todo al día y evitar que se sigan postergando algunas diligencias personales. Aprovecha la energía de Marte para continuar con más fuerza y lograr tus metas. Es ahora o nunca.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

