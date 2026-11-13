Horóscopo del 13 de noviembre: Es el momento de avanzar con seguridad

ARIES: La gran conjunción de Neptuno te brinda una oportunidad impresionantemente buena de tener contacto con otras dimensiones y llegar a conversar directamente con Dios. También puedes interactuar con Ángeles, Arcángeles, Serafines y Querubines. Permitiendo una conexión elevada a nivel espiritual. Puedes hacer algunas peticiones importantes y ser escuchado. Será un momento muy sublime de entrega y amor.

TAURO: Una poderosa oposición con el Sol te está restando mucha energía vital y te tiene muy débil a nivel físico. Debes cuidarte más para evitar un desgaste innecesario. Podrías tener algún efecto negativo en tu salud. Todo eso se puede evitar si elevas tus defensas y buscas resguardarte para no complicar la situación. Tampoco es bueno que tengas alguna actividad que ponga en riesgo tu integridad física. Alerta a cualquier eventualidad.

GÉMINIS: La Luna te está bendiciendo con un excelente trígono positivo. Hay que soltar el pasado reciente y ver el futuro como una gran oportunidad para crecer en todos los aspectos de tu vida. Siempre debes conectarte con el agradecimiento a Dios por permitir estar vivo y en el camino correcto de la luz. Después de vivir situaciones muy negativas, es el momento de avanzar con seguridad.

CÁNCER: En este momento tienes una cuadratura negativa con Neptuno y tienes que cuidarte muy bien a nivel espiritual para evitar males mayores. Debes custodiar tu alma y cerrar tu campo áurico. Seguramente en estos momentos estás recibiendo energías negativas de tu entorno y debes limpiarte a través de diferentes técnicas que existen. Puedes ejecutar la que sea más cómoda para ti. Luego verás los excelentes resultados.

LEO: Hoy te acompaña un armonioso sextil con Venus que marca el inicio de una etapa propicia para el amor y la conexión emocional. Las energías fluyen con suavidad, facilitando el entendimiento mutuo y fortaleciendo los lazos afectivos. Es un momento ideal para establecer acuerdos significativos y cimentar una relación estable con perspectivas muy alentadoras a futuro. Evita caer en exigencias innecesarias. Permite que el amor se exprese.

VIRGO: El Universo te beneficia con un sextil positivo con el Sol. Esta energía te brinda una fuerza tremenda para seguir adelante y desarrollar más el amor propio. Hoy de manera simultánea, tienes un sextil positivo con Venus y activa todo lo que tiene que ver con quererse a sí mismo y buscar dentro de sí la mayor cantidad de amor posible. Debes sacar la mejor motivación para continuar en la vida avanzando.

LIBRA: Tienes que agradecerle mucho a Dios por los favores recibidos, el último mes fue muy bueno. Ahora el Universo te bendice con un trígono positivo con la Luna. Se va a cerrar un ciclo de la mejor manera posible y siempre se abrirán nuevas puertas para que logres tus metas. Hay que mantener el rumbo y enfocarte para lograr resultados excelentes.

ESCORPIO: Sigue en alerta con tu salud. Estás bajo las influencias negativas de una cuadratura con la Luna. Debes cuidar tus emociones y el sistema digestivo que está muy frágil. Es importante continuar adelante con fuerza para vencer estos impulsos externos. La vida sigue y debes avanzar como sea, porque ya falta poco para terminar este proceso y quedarás liberado para siempre.

SAGITARIO: La mágica y maravillosa Luna te está apoyando con un fuerte sextil positivo. Todo empieza a ser más equilibrado para tu vida. Ahora se torna más emocional y menos racional para abrir paso a un nuevo ser, más humanista y consciente de las diferentes situaciones que existen a tu alrededor. Es la hora de ejercer tu papel de líder e imponerte frente a los demás, para lograr un mejor nivel para tu familia.

CAPRICORNIO: La Luna te visita en estos momentos y pasa por tu signo astrológico. Te brinda ayuda y genera en tu vida emociones positivas en busca de un equilibrio interior. Estas energías te permitan tener sosiego y más paz en tu corazón. Es un día especial donde te debes conectar de manera positiva y avanzar desde el punto de vista emocional. Cuando se logra alcanzar la calma, se inicia el proceso de cambio de nivelación corporal.

ACUARIO: Tu oposición con Marte indica un momento de gran tensión y desafío. Es fundamental que prestes atención a tus acciones y reflexiones con cautela. Existe la posibilidad que estés cometiendo errores significativos, por lo que hacer una pausa para evaluar y corregir el rumbo puede evitar mayores dificultades en el futuro. Actuar con honestidad y equilibrio, te ayudará a comprender mejor la situación. Si consideras que es necesario pedir perdón, hazlo con sinceridad y apertura.

PISCIS: Se protege la energía y la vigilia gracias a un sextil positivo con Lilith. Siempre te mantienes enfocado en alcanzar tus logros. No permitas que nada ni nadie te desenfoque y te haga perder tiempo. Hay que avanzar de manera contundente y poder lograr la gloria del Señor en tu vida. Eres un ser especial, que merece lo mejor de este Universo. Ahora, debes caminar por el sendero de la luz con seguridad y fe en Dios Todopoderoso.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin