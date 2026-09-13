Horóscopo del 13 de septiembre: Es mejor evitar el conflicto

ARIES: Siguen los cambios y te estás acostumbrando a los procesos que vives ahora. El planeta Urano te está ayudando a llevar esas transformaciones de manera acelerada a través de un sextil positivo que te abre caminos. Hay que facilitar estas energías y aprovecharlas al máximo. No te niegues a los nuevos caminos que se presentan. Si lo haces, será más difícil para ti. Es mejor que aceptes y sueltes para que puedas avanzar.

TAURO: La Luna y el Sol se conectan de manera positiva a través de un trígono espectacularmente bueno para ti. La vitalidad del Sol y las emociones de la Luna se unen para darte un equilibrio sostenido. Estas energías te permiten activar la regeneración total en todo tu cuerpo. Debes estar agradecido con Dios por las bondades y las bendiciones que recibes en estos momentos. Dios te bendiga.

GÉMINIS: Dios te bendice y te abre todas las puertas para que selecciones un camino. Se activó un sextil positivo con Júpiter. Ahora podrás restablecer tu poder energético a través de la automotivación para restituir de nuevo el equilibrio en todos los niveles de vida. Es importante, volver otra vez a tus rutinas espirituales, para que esa energía se manifieste y puedas generar más paz en tu corazón.

CÁNCER: Seguramente puedes tener algunas circunstancias difíciles en el amor y no te recomiendo las discusiones con tu pareja. En estos instantes tienes una cuadratura negativa con Venus. Quizás, más adelante puedas retomar algunos puntos de vista y resolver las diferencias. Debes calmarte y relajarte para evitar alguna ruptura en la relación. Pero, ahora mismo, sería catastrófico para ambos. Es mejor evitar el conflicto.

LEO: Hay que tener mucho cuidado a nivel energético y de salud, puesto que tienes una oposición con Plutón muy prolongada y te está haciendo muchísimo daño. El Universo te está pidiendo que hagas cambios y transformaciones en tu mente para que puedas avanzar en lo físico y sanar. Hay que trabajar en la raíz de los problemas, que son las emociones internas del ser.

VIRGO: Tienes una súper energía y estás muy ansioso. Estás desesperado por ejecutar tus planes y seguir avanzando. El Universo te ayuda con un sextil positivo con el planeta Marte, para que tengas toda la energía necesaria para llegar a cumplir con tus metas. Queda de tu parte si lo logras. Debes mantener el enfoque y la disciplina para resolver todos los obstáculos que se presentan en tu camino. Ánimo y fuerza para ser un vencedor.

LIBRA: No entendemos por qué dudas tanto de tu cambio y de las transformaciones que estás haciendo en este momento. Te afecta con una oposición negativa con Neptuno y debes avanzar con fuerza para tener mejores resultados. Se te dio la oportunidad en el pasado de hacer estos cambios de manera más controlada. Ahora son más bruscos y difíciles de ejecutar. Pareciera que tú quieres seguir donde estás.

ESCORPIO: Tienes en estos momentos una oposición con Quirón. Es importante evaluar lo que se está manejando o lo que se está teniendo como resultado a nivel emocional, están en la situación muy positiva. Sin embargo, te sientes muy mal, porque quieres o tenías unas expectativas muy altas y los resultados son pocos. Tienes que ajustarte a la realidad e igual celebrar los logros obtenidos.

SAGITARIO: Se acerca una oposición a Urano. Eso significa que tienes tu sistema nervioso bastante alterado. Toda esta situación te puede ocasionar grandes problemas y algunos trastornos de sueño. Debes buscar un poco más de paz y tranquilidad en tu alma. Relájate lo más que puedas. Es el momento de hacer una pausa y prestar más atención a tu salud. Frena todo lo que no te brinde armonía.

CAPRICORNIO: Un trígono luminoso con el Sol se manifiesta en tu cielo interior, irradiando una energía que favorece la mejora de tu calidad de vida y la creación de espacios positivos en tu hogar. En los planos mentales, psicológicos y emocionales, esta vibración te brinda equilibrio, claridad y visión para contemplar tu futuro con mayor nitidez y reconocer lo que puede materializarse de forma inmediata.

ACUARIO: Tu intuición es muy buena y nunca debes dejarla a un lado. En esta oportunidad, tienes un sextil positivo con Neptuno. Estas energías, facilitan la conexión con otras dimensiones y permite la comunicación con Ángeles, Arcángeles, Querubines y Serafines. También podrás tener contacto con tus seres queridos, que ya no están con nosotros, pero que siguen ayudando en tu evolución espiritual. Conversa con ellos y establece una amistad.

PISCIS: Alerta máxima, tienes una oposición negativa con el planeta Mercurio y no es bueno estar hablando mal de las personas ni emitir juicios sin saber la verdad de los hechos. Puedes complicarte sin ninguna necesidad por estar difamando. Recomiendo, guardar silencio y ser prudente al extremo. Por favor, mantente tranquilo y desarrolla tu madurez para que todo sea perfecto y sin problemas. Es mejor evitar.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin